Fernando Alonso fuhr in China mit Nackenverletzung

Nicht auf dem Foto erkennbar, aber Fernando Alonso hatte eine Verletzung am Nacken mit Tape geklebt

Das Rennen in China war für Fernando Alonso mit einem Bremsdefekt früh beendet. Jetzt ist klar: Der Spanier war im GP körperlich angeschlagen, hatte mit Problemen am Nacken zu kämpfen und trug sogar Tape.

Was für ein Wochenende für Fernando Alonso. Der Aston-Martin-Pilot konnte den China-GP mit einem Bremsdefekt nicht beenden – und hatte auch noch mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen.

Früh im GP musste Alonso notgedrungen abstellen: Seine Bremsen versagten und gerieten sogar in Brand. Sie liefen zu heiß – und Alonso ging mit dem Pedal bis zum Boden des Chassis. Gruseliger Moment! Doch der Spanier konnte zum Glück unbeschadet seinen Boliden abstellen – und hatte Glück im Unglück.

Nach dem Rennen wurde dann klar: Nicht nur die Bremsen seines Aston Martin waren angeschlagen – auch Alonso selbst.

Im Interview nach seinem Ausscheiden mit dem spanischen Sender DAZN verriet er, dass er im Rennen Schmerzen am Nacken hatte, die durch eine Verletzung verursacht wurden. Er hatte (nicht sichtbar für die Kameras der Fotografen rund um das Rennen) sogar medizinisches Tape am Nacken angebracht, um die Symptome der Verletzung im Rennen zu mildern.

© Getty Images Willkommen zum Rennen in Shanghai © Getty Images Max Verstappen © Getty Images Lewis Hamilton und Fred Vasseur © Getty Images Start des Rennens © Getty Images Piastri, Norris, Russell, Hamilton, Verstappen © Getty Images Alex Albon © Getty Images Ocon und Antonelli © Getty Images Hamilton und Leclerc © Getty Images Piastri und Norris © Getty Images Oliver Bearman © Getty Images Kimi Antonelli © Getty Images Stroll, Russell, Norris © Getty Images Leclerc, Hamilton, Sainz © Getty Images Lando Norris © Getty Images Max Verstappen © Getty Images Oscar Piastri gewinnt das Rennen © Getty Images Sieger Oscar Piastri © Getty Images Lando Norris, Zak Brown, Oscar Piastri © Getty Images Norris, Piastri, Russell © Getty Images Norris, Piastri und Team Zurück Weiter

Alonso: «Ich habe meinen Nacken versucht zu schützen. Ich hatte einige Tage lang ein Ziepen, ein Nerv oder so etwas. Am Ende hat es nicht viel gebracht, weil wir nicht so viele Runden gefahren sind.» Denn dann kam die kaputte Bremse dazwischen!

Für Fernando Alonso war das Aus im China-GP bereits das zweite von zwei Hauptrennen der Saison, die er nicht beenden konnte. In Melbourne verlor er auf regennasser Strecke die Kontrolle über sein Auto.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0