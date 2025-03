Oscar Piastri (McLaren): Dieser Sieg war anders

McLaren-Star Oscar Piastri erklärt nach seinem Sieg in Shanghai, warum sein dritter Sieg zwar weniger emotional war, dafür aber umso befriedigender für den jungen Australier. Er spricht von seinem «komplettesten» Sieg.

Aller guten Dinge sind drei!

McLaren-Pilot Oscar Piastri fuhr in China zu seinem dritten Karrieresieg. Der Australier erklärte nach dem Rennen, was diesen Triumph von seinen Siegen im Vorjahr unterscheidet.

Piastri war nach seinem Start-Ziel-Sieg zufrieden: «Ich denke, es ist immer ein ziemlich guter Tag, wenn man als Erster die Ziellinie überquert, das ist klar. Aber ich denke, für mich war es das befriedigendste, nicht nur das Rennen, sondern das ganze Wochenende. Ich denke, dass meine beiden Siege vorher sehr anders waren. Ich denke, dass dieser hier der kompletteste war.»

Es ist Piastris erster Sieg der Saison. Im Vorjahr wurde er in Baku und Budapest jeweils Erster. Sieg Nummer 3 also im 48. Grand Prix, nachdem er zuvor in der Quali seine erste Pole-Position geholt hatte.

Der junge Australier führt aus: «Dieses Wochenende war vielleicht weniger emotional als meine ersten beiden Siege, aber definitiv befriedigender. Ich denke, es war ein Wochenende, an dem ich mich recht wohl gefühlt habe, selbstbewusst in dem war, was ich tun musste, und wie ich gefahren bin.»

Piastri über ein rundum erfolgreiches Wochenende: «Ich musste immer noch Druck machen und den Fuß auf dem Gaspedal lassen, denn der Abstand war, abgesehen von den letzten paar Runden, nie so groß. Ich musste also immer auf der Hut sein, aber ich habe das Gefühl, dass ich das Rennen gut gemeistert habe, als es nötig war, und Druck gemacht habe, als es nötig war. Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf des gesamten Wochenendes.»

In der Fahrer-WM bringen ihn die 25 Zähler aus dem China-GP noch mal ein Stück an seinen Teamkollegen Lando Norris ran, der in Shanghai Zweiter wurde.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0