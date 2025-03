Haas-Fahrer Bearman peinlich berührt über Funkspruch

Ollie Bearman in China mit einem Panda-Plüschtier - vermutlich ein Geschenk von einem Fan

Haas-Pilot Oliver «Ollie» Bearman kommentierte im China-Grand-Prix seine erfolgreichen Überholmanöver überschwänglich – und war danach etwas peinlich berührt: «Ich fühle mich jetzt richtig schlecht.»

Haas-Rookie Ollie Bearman feierte seine erfolgreichen Überholmanöver im China-GP mit einem «Ciao» am Funk. Aus der Laune des Triumphs heraus euphorisch – nach dem Rennen war der Brite dann peinlich berührt von seinen überschwänglichen Kommentaren: Er dachte nicht, dass die Funksprüche tatsächlich live im Fernsehen gezeigt werden.

Bearman reagierte nach dem Rennen beschämt, als er auf seine «frechen» Funksprüche angesprochen wurde: «Ich fühle mich jetzt richtig schlecht. Ich habe jemanden überholt und dann Ciao gesagt.»

Bearman über die entsprechenden Szenen dazu auf der Strecke: «Wir hatten zwei Positionswechsel in Kurve 14. Es war mit einem der Red Bull Racings und Alpine. Ich war mit diesen Überholmanövern sehr zufrieden.»

Insgesamt lief das Wochenende in China nach einem Albtraum-Start in Melbourne eine Woche zuvor richtig glatt.

Bearman am Rennsonntag: «Es war ein wirklich guter Tag, ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hatte heute nicht mit Punkten gerechnet. Alles, was ich mit dem Auto gemacht habe, hat funktioniert, und es ist ein schönes Gefühl, einfach im Flow zu sein und dann auch noch ein paar Punkte dafür zu bekommen.»

Später wurde es für Bearman sogar noch besser: Der Brite war an Rang 10 über die Ziellinie gekommen, rückte durch die beiden Ferrari-Disqualifikationen aber noch zwei Positionen nach oben und war am Ende Achter, holte also vier Punkte.

Bearman: «Ich will ehrlich sein: Ich habe heute nicht mit einem One-Stop-Rennen gerechnet, aber die Reifen hielten viel besser als am Samstag, das Auto war fantastisch. Das Team hat großartige Arbeit geleistet, um die Dinge nach den Schwierigkeiten im Sprintrennen zum Guten zu wenden. Ein großes Lob an sie für die heute geleistete Arbeit – alles wurde gut umgesetzt.»

Da ist ein wenig überschwängliche Freude am Funk nachvollziehbar und erfrischend authentisch!

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0