Christian Horner: Nicht «einbeinig» im WM-Kampf

Liam Lawson tut sich zu Beginn seiner ersten Saison für Red Bull Racing schwer. Teamchef Christian Horner sagt: «Liam ist ein großartiger junger Rennfahrer.» Stellt aber auch klar: Für den WM-Kampf braucht es zwei Autos.

Nach dem China-GP kamen Gerüchte auf, es würde zu einem Fahrerwechsel bei Red Bull Racing kommen. Liam Lawson wurde im Rennen Zwölfter, im Sprint fuhr er auf Rang 14. Der im Fahrerlager kursierenden Theorie zufolge würde man Lawson mit Yuki Tsunoda (Racing Bulls) tauschen. In den Medienrunden nach dem Rennen war das natürlich Thema im Paddock von Shanghai.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagte gegenüber Sky UK über seinen Fahrer: «Liam ist ein großartiger junger Rennfahrer. Er streckt die Ellbogen aus und gibt beim Rennen alles. Im Moment hat er nur Schwierigkeiten, die Grenzen dieses Wagens auszuloten und das Beste aus ihm herauszuholen.» Der Bolide gilt als schwierig zu fahren – dennoch kommt Max Verstappen mit dem Auto deutlich besser zurecht.

Horner stellt zu Lawson klar: «Als Team, als Gruppe, wollen wir ihn so gut wie möglich unterstützen.» Dennoch ist im Kampf um die Team-WM aber offensichtlich, dass es auf lange Sicht zwei Autos in den Top-Platzierungen geben muss, um um die Krone mitfahren zu können.

Horner: «Man braucht ein zweites Auto im Spiel. Man kann das nicht nur einbeinig machen.» Denn einbeinig der zweibeinigen Konkurrenz hinterherlaufen, ist kein Titel-Rezept. Bereits nach zwei Wochenenden hat McLaren mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto.

Was für Lawson spricht: Die Strecken, auf denen die ersten beiden Rennwochenende gefahren wurden, kannte der junge Neuseeländer vorher noch nicht. Das nächste Rennen steigt in Suzuka/Japan. Diese Strecke kennt Lawson bereits gut. Im nächsten Rennen könnte es also vielleicht besser laufen...

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0