Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Das ist ein Witz»

Nach dem China-GP war Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sauer, weil in der TV-Übertragung der Funkverkehr mit Lewis Hamilton völlig anders wirkte, als er in Wahrheit abgelaufen ist. Was wirklich los war.

Wieder Wirbel um die Kommunikation bei Ferrari!

Scuderia-Teamchef Frédéric Vasseur war nach dem Rennen sauer über die Art und Weise, wie die Funksprüche seines Teams im Rennen gesendet wurden – oder eben nicht. Vasseur: «Das ist ein Witz von der FOM.»

Was war passiert?

Im Grand Prix von China hatte Lewis Hamilton seinem Team per Funk angeboten, Charles Leclerc vorbeizulassen, damit nicht beide Autos Zeit verlieren. In der TV-Übertragung wurden aber nur ausgewählte Funksprüche gesendet, die ein anderes Bild zeichneten.

Die Welt-Regie sendete nämlich nur den Funkspruch, in dem Hamiltons Renningenieur Riccardo Adami ihm mitteilte, dass man in Kurve 14 die Autos tauschen würde. So wirkte es, als hätte Hamilton ohne dessen vorheriges Angebot von seinem Team den Befehl bekommen, die Position herzugeben. Und Hamiltons «Wenn er näher dran ist, ja» wirkte wie eine Ablehnung der Team-Order.

Am Ende ließ Hamilton Leclerc dann vorbei, sie kamen als Fünfter und Sechster ins Ziel (wurden dann aber disqualifiziert). Nach dem Rennen stellte sich heraus, dass die Realität völlig anders aussah, als es die vereinzelten Funksprüche wirken ließen.

Vasseur: «Es ist ein Witz von der FOM, weil der erste Funkspruch dazu von Lewis kam. Er hat uns gebeten, zu tauschen. Aber um eine Show zu machen und ein Chaos zu erschaffen, senden sie nur den zweiten Teil der Frage. Ich werde mit ihnen darüber sprechen.» Die FOM (Formula One Management) ist der kommerzielle Arm der F1 und unter anderem für die TV-Übertragung zuständig.

Vasseur erklärte die Situation: «Lewis hat darum gebeten, zu tauschen. Ich bin mir nicht sicher, ob man in anderen Teams zehnmal während der Saison in eine solche Situation kommen würde, und wir haben den Funkspruch von Lewis sehr geschätzt, in dem er sagte: Leute, ich verliere an Tempo, ich möchte tauschen. Dann haben wir eine Runde gebraucht, um ihn zu bitten, mit Charles zu tauschen, aber dann war das Tempo wieder da.» Deshalb sei ihm vorgeschlagen worden, zu bleiben. Dann habe er gesagt, er habe nicht das Tempo und wolle tauschen.

Über die Kommunikation am Funk sagte Vasseur: «Ehrlich gesagt, ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Jungs super und ich kann mich keine Sekunde lang beschweren.» Schon im Australien-Rennen war der Teamfunk nach dem Rennen aber ein Thema gewesen.

Zum Zeitpunkt der Medienrunde mit Vasseur waren die Funksprüche noch das dominierende Thema. Die Disqualifikation beider Piloten kam erst später am Abend.

Diverse Medien zitieren am Montag nach dem Rennen einen Formel-1-Sprecher: «Es bestand absolut nicht die Absicht, eine irreführende Darstellung bezüglich des Ferrari-Teamfunks zu präsentieren. Aufgrund anderer Situationen, die sich während des Rennens entwickelten, wurde die Nachricht von Lewis nicht abgespielt, aber das war nicht beabsichtigt.» Außerdem heißt es, FOM und Vasseur hätten bereits zu dem Thema gesprochen.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0