McLaren-Chef erklärt Norris’ «schlimmsten Albtraum»

Im China-GP hatte Lando Norris riesige Probleme mit den Bremsen, sprach später von seinem «schlimmsten Albtraum». Teamchef Andrea Stella erklärt, was der Grund für das gefährliche Problem gewesen ist.

McLaren-Pilot Lando Norris wurde in Shanghai Zweiter hinter seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Der Brite verriet danach, dass sein Rennen in der Schlussphase richtig nervenaufreibend wurde – weil nämlich der Pedalweg seiner Bremse immer länger wurde. Die Angst also: Die Bremsen könnten ihn im Stich lassen. Norris: «Mein schlimmster Albtraum in der Formel 1.»

Später erklärte dann McLaren-Teamchef Andrea Stella, wie es zu der brenzligen Situation kommen konnte: «Wir verstehen, worin das Problem besteht, das ich aus Gründen des geistigen Eigentums nicht offenlegen kann.» Das Problem führt also zu tief in die geheimen Ecken des McLaren-Boliden rein – und man möchte die technischen Kniffe und die Probleme drumherum lieber für sich behalten.

Ein wenig erklärt Stella dann aber doch: «Im Grunde genommen hatte es mit einem Leck in einem der Bauteile zu tun, nicht in der Bremsleitung, sondern woanders, und die wichtigste Maßnahme bestand darin, den maximalen Bremsdruck zu begrenzen.»

Norris bekam im Rennen erst einen Funkspruch er brauche sich keine Sorgen machen, der längere Pedalweg wirke sich nicht auf die Bremsleistung aus. Dann gegen Ende des Rennens die nächste Kontaktaufnahme des Teams zum Thema Bremsen: Die Bremse sei kritisch und er möge auf hartes Verzögern verzichten. Das hört kein Rennfahrer gern!

Der Italiener beschrieb das Problem: «Man konnte bremsen, aber nur sehr, sehr sanft. So wurden aus 100 Metern Bremsweg 200 Meter und gegen Ende 300 Meter, weil Lando das Gaspedal anheben, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit ausrollen und dann sehr sanft bremsen musste. Damit sollte verhindert werden, dass das Leck zu schnell größer wurde wurde. Das Bremspedal ging zu weit, und wir mussten den Druck in der Spitze vermeiden, also musste Lando mit immer weniger Druck in der Spitze bremsen.» Besonders in den intensiven Bremszonen rund um die Kurven 6 und 14 musste Norris so bremsen.

Gegen Ende des Rennens wurde es dann richtig schwierig: «In den letzten Runden kam es zu dem Punkt, an dem er lange Zeit nur ausrollte, ohne Gas, und dann nur minimalen Bremsdruck ausübte, um das Auto anzuhalten und um die Kurve zu fahren.»

Zum Glück kam Norris sicher und sogar als Zweiter zwischen seinem Teamkollegen und dem drittplatzierten George Russell (Mercedes) über die Ziellinie.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0