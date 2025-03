Jack Doohan (Alpine): 4 Strafpunkte, 0 WM-Punkte

Jack Doohan fährt seit dieser Saison führ Alpine. Im Vorjahr absolvierte er bereits den GP in Abu Dhabi für das Team

Alpine-Pilot Jack Doohan hat in den ersten zwei Grands Prix und im ersten Sprint noch keine WM-Punkte gesammelt. Der junge Australier hat stattdessen am Shanghai-Wochenende vier Strafpunkte aufs Konto bekommen.

Was für ein Start in die Rookie-Saison für Jack Doohan!

Für den Alpine-Neuling sind die ersten beiden Wochenenden der Saison überhaupt nicht gut gelaufen. Bei seinem Heimrennen in Australien fiel er nach einem Unfall aus. Den Grand Prix in China konnte er immerhin beenden, kam an Rang 16 ins Ziel. Durch die drei Disqualifikationen von Charles Leclerc, Lewis Hamilton (beide Ferrari) und seinem Teamkollegen Pierre Gasly rückte Doohan immerhin auf Platz 13 vor – blieb aber dennoch ohne Punkte.

Statt fürs WM-Konto des einzigen noch punktlosen Rennstalls zu punkten, sammelt Doohan Strafpunkte. Gleich vier Punkte hat der junge Australier in China seinem Sünderkonto hinzugefügt. Für eine Kollision mit Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto im Sprint sah Doohan zehn Sekunden Zeitstrafe und zwei Strafpunkte. Die gleiche Kombination aus Zeitstrafe und Punkten sah er für eine Situation aus dem Rennen, in der er Racing Bulls-Pilot Isack Hadjar von der Strecke drängte.

Immerhin: Es sind Doohans erste vier Punkte auf dem Konto. Erreicht ein Fahrer binnen eines Jahres zwölf Strafpunkte, muss er ein Rennen aussetzen. Diese zweifelhafte Ehre hat bislang nur Kevin Magnussen gehabt, der voriges Jahr in Aserbaidschan pausierte. Noch ist Doohan also weit von einer Strafe entfernt. Eher mit dem Feuer spielen Fernando Alonso und Max Verstappen. Beide Piloten haben acht Zähler auf dem Konto. Bei Alonso sind allerdings bis zum nächsten Rennen bereits wieder drei Punkte verfallen.

Keine WM-Punkte, sondern nur Strafpunkte. Das ist vor allem in Anbetracht von Doohans Situation bei seinem Team bitter: Dem Australier wird seit Ende der vergangenen Saison nachgesagt, dass er noch im Laufe dieser Saison durch Alpine-Reservepilot Franco Colapinto ersetzt werden soll. Der Druck ist also enorm. Bleibt die Leistung weiter aus, dürfte die Luft dünn werden. Für Doohan aber auf jeden Fall nicht von Nachteil: Auch sein Teamkollege Pierre Gasly ist noch ohne Punkte.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0