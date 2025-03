Ferrari-Chef John Elkann: Hamilton macht Unterschied

​Lewis Hamilton hat in China den ersten Formel-1-Sieg errungen, im Sprint auf dem Shanghai International Circuit. Ferrari-Chef John Elkann verspricht «ein aufregendes Jahr mit Lewis Hamilton».

John Elkann hat sich in einem Brief an die Aktionäre der Investment-Firma Exor gewandt (in Besitz der Familie Agnelli, Teilhaber von Stellantis, Ferrari und Iveco, um nur drei zu nennen). Elkann, der Aufsichtsratsvorsitzende des Automobil-Konzerns Stellantis (Fiat, Chrysler, Citroen, Peugeot, Opel) und Präsident von Ferrari, hat dabei auch Ferrari und Lewis Hamilton erwähnt.

Der vor 48 Jahren in New York geborene Elkann schreibt: «Ferrari hat ein brillantes Jahr hinter sich. Die Nettoeinnahmen stiegen im Vergleich zu 2023 um 12 Prozent und erreichten 6,7 Milliarden Euro, mit einer Marge von 38 Prozent. Alle Ziele für 2024 wurden übertroffen. Und 2025 verspricht mit der Ankunft von Lewis Hamilton und der Einführung des ersten vollelektrischen Ferrari ebenso aufregend zu werden.»

Zu einem früheren Zeitpunkt hat Elkann vom englischen Ausnahme-Rennfahrer geschwärmt: «Hamilton und Ferrari haben sich endlich gefunden. Lewis kommt zu uns, um Rennen zu gewinnen, und wir haben uns mit seiner Verpflichtung für die Zukunft gewappnet.»

«Wir sprechen hier von einem herausragenden Athleten, der durch und durch motiviert seinen achten WM-Titel anstrebt. Er kommt sicher nicht zu uns, um seiner Pension entgegenzugondeln, er will vorne mitmischen.»



«Für mich gehört er zu den ganz Grossen des Sports – Federer, Hamilton, Ronaldo, Messi; sie alle verbindet, wie lange sie Spitzensport betreiben, dies mit einer gewaltigen Willensleistung, um sich körperlich in Schuss zu halten.»



«Schon 2024 erlebten wir in der Formel 1 einen fabelhaften Wettbewerb, da lagen vier Rennställe oft fast auf Augenhöhe, das macht alles interessanter. Was in diesem Mehrkampf wichtiger ist denn je: Bei jedem Einsatz das Beste aus seinen Möglichkeiten machen. Wer hier mehr Erfahrung in die Waagschale legen kann, so wie Hamilton, der fährt regelmässig auf höchstem Niveau. Und das macht am Ende den Unterschied aus.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0