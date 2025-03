René Arnoux zu Blamage: Ferrari wollte nicht tricksen

Erstmals überhaupt nach 75 Jahren Formel 1 mussten nach einem Grand Prix beide Ferrari aus der Wertung genommen werden. Der langjährige Formel-1-Fahrer René Arnoux (76) schätzt die Lage ein.

1983 bis Anfang 1985 stand der Franzose René Arnoux in Diensten der berühmtesten Scuderia der Welt – bei Ferrari. Dem heute 76-Jährigen, WM-Dritter 1983, geht es wie anderen früheren Ferrari-Piloten: Sie ziehen weiter, aber sie behalten Ferrari in ihren Herzen.

Der 149-fache GP-Teilnehmer, siebenfacher Sieger, teilt die Gefühle vieler Tifosi nach der Blamage von China, als nach dem Rennen auf dem Shanghai International Circuit beide Ferrari disqualifiziert werden mussten – der Wagen von Charles Leclerc war untergewichtig, beim Auto von Lewis Hamilton war die Bodenplatte zu stark abgeschliffen.

René Arnoux sagt im Gespräch mit unseren Kollegen der Gazzetta dello Sport: «Ferrari wollte nicht tricksen, ich schliesse jede Absicht zum Schummeln kategorisch aus. Wenn Leclercs Rennwagen nun zehn Kilo zu leicht gewesen wäre, wenn der Regelverstoss am Renner von Hamilton krass wäre, okay, dann müssten wir dazu ein Fragezeichen setzen. Aber hier geht es doch lediglich um Nuancen, eine zufällige Anomalie.»



«Mir ist bewusst, dass die Regeln nicht ignoriert werden können. Aber wenn wir uns einig sind darüber, wie komplex das Regelwerk ist, dann sollten geringfügige Verstösse meiner Ansicht nach nur zu einer Verwarnung führen, nicht zwingend gleich zum Ausschluss. Erst wenn es eine zweite Regelverletzung der gleichen Art gäbe, würde ich zu drastischeren Mitteln greifen. Nein, mir gingen diese zwei Disqualifikationen für Ferrari in China zu weit. Denn das kann durchaus Auswirkungen auf den WM-Schlussstand haben.»



Wegen taktischer Fehler von Ferrari in Australien, wegen Anpassungsproblemen von Hamilton in Melbourne, nun wegen der Ausschlüsse in China steht Ferrari derzeit mit nur 17 Punkten da, WM-Leader McLaren kommt auf bereits 78 WM-Zähler.



René Arnoux, von Belgien 1978 (mit Martini) bis Australien 1989 (mit Ligier) in der Königsklasse, glaubt trotzdem: «Das wird kein Alleingang von McLaren. Und die Fahrer-WM wird sich auch nicht zwischen Norris und Piastri abspielen. Für mich bleibt diese WM komplett offen. Ich erwarte eine abwechslungsreiche Saison, wenn die Teams frische Lösungen finden, und diese Verbesserungen dann die Karten neu mischen. Gleichzeitig steht für mich auch fest: Wenn Red Bull Racing da vorne erneut ein Wörtchen mitredet, dann nur wegen des herausragenden Max Verstappen am Lenkrad.»







China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0