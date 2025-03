Kimi Antonelli im Mercedes: Das erste Zwischenzeugnis

​Der Italiener Kimi Antonelli (18) hat im ersten Teil der Formel-1-WM 2025 überzeugt: Vierter in Australien, Sechster in China, dazu Siebter im Sprint. Ingenieur Andrew Shovlin sagt, wie sich der Teenager so macht.

Das darf sich sehen lassen: Mercedes-Teenager Kimi Antonelli ist bei den ersten zwei Grands Prix der Saison 2025 in die Punkte gefahren. Er wurde im Albert-Park von Melbourne Vierter, auf dem Shanghai International Circuit rückte er nach der Disqualifikation der beiden Ferrari auf Platz 6. Und auch im Sprint von China hat er gepunktet, als Siebter.

Andrew Shovlin, der leitende Ingenieur des F1-Teams von Mercedes am Rennplatz, stellt dem jungen Mann aus Bologna das folgende Zwischenzeugnis aus: «Kimi hat sich herausragend in die Mannschaft eingefügt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er ziemlich grosse Schuhe zu füllen hat, als Nachfolger von Lewis Hamilton.»

«Kimi steht noch ganz am Anfang seiner Karriere, aber zum Glück hat er mit Pete Bonington einen überaus erfahrenen Renningenieur an seiner Seite. Bonos Hilfe ist elementar, wenn es darum geht, wie Kimi das GP-Wochenende angehen soll, wie er Speed aufbaut, wie er mit der Abstimmung arbeitet.»

«Wir haben Freude an der Arbeit mit Antonelli, wir spüren, mit welchem Feuer er dabei ist. Ich glaube, in Melbourne konnte er es selber kaum fassen, welche gutes Ergebnis nach dem turbulenten Rennen herausgekommen ist. Ich meine – seinen ersten Grand Prix bei solche tückischen Pistenverhältnissen fahren zu müssen, das ist schon was. Ich glaube, wir werden von Antonelli noch viel mehr sehen.»



Gutes Stichwort: Mehr wäre auch im China-GP möglich gewesen, denn Antonelli fuhr mit beschädigtem Mercedes-Rennwagen.



Shovlin sagt weiter: «Aus unserer Sicht ist Folgendes passiert. Es kam kurz nach dem Start zu einer leichten Berührung der beiden Ferrari von Hamilton und Leclerc. Dabei wurde die Frontflügel-Endplatte links am Auto von Charles abgequetscht. Kimi hat das Teil auf der Bahn liegen sehen, konnte aber nicht ausweichen, weil er links und rechts von sich Autos hatte.»



«Also blieb Kimi nichts Anderes übrig, als über das Trümmerteil zu brettern, und dabei wurden Luftleit-Elemente am Unterboden beschädigt. Das hat Einiges an Leistungsfähigkeit gekostet.»



«Wie viel? Das wäre einfacher zu sagen, wenn das Ganze nach einigen Runden passiert wäre. Denn dann hätten wir Abtriebsdaten aus diesen ersten Runden gehabt. So jedoch rechnen wir auf Werte aus dem Sprint zurück, und so würden wir sagen – zwei bis drei Zehntelsekunden pro Runde hat das Kimi schon gekostet.»



«Bei einem solchen Schaden ist immer das Problem, dass der Verlust an Downforce nicht gleichmässig übers ganze Auto wirkt. Die Fans haben vielleicht die frühe Wortmeldung von Kimi am Funk gehört, als er zu Bono sagte: ‚Ich habe keine Haftung an der Hinterachse.’ Wir hatten also einen Abtriebsverlust hinten, während der Vorderwagen aerodynamisch weiter das tat, was er sollte.»



«Der Rennwagen war damit aerodynamisch aus der Balance, und das macht sich mit überhitzenden Hinterreifen bemerkbar. Damit hatte Kimi dann im ganzen Rennen zu kämpfen. Du kannst das beim Boxenstopp mit einer Korrektur am Frontflügel ein wenig lindern. Aber das grundsätzliche Problem bleibt.»



«Antonelli ist mit diesen Schwierigkeiten sehr gut umgegangen. Aber frustrierend ist das schon. Vom reinen Speed her hätte Kimi auf dem Niveau der beiden Ferrari und von Verstappen fahren können. In dieser Situation hatte er einfach ein wenig Pech.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0