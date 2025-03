Ferrari-Aus Hamilton/Leclerc: Minardi kennt Problem

Die Ferrari-Rennwagen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc mussten nach dem Grossen Preis von China disqualifiziert werden. Ex-Rennstallbesitzer Giancarlo Minardi glaubt, einen der Gründe zu kennen.

Vor genau 20 Jahren fuhr Minardi in China den letzten Grand Prix, den 340. der Firmenhistorie. Dann wurde aus dem in Faenza ansässigen Rennstall Toro Rosso (heute Racing Bulls).

Giancarlo Minardi, heute 77 Jahre alt, trat mit seiner Scuderia von 1985 bis 2005 in der Königsklasse an und hat bis heute die Hand am Puls des Formel-1-Geschehens behalten.

In seiner Nachbetrachtung auf der Internetseite des früheren Rennstalls ordnet der Italiener das Geschehen beim China-GP ein, und der in Faenza geborene Minardi glaubt auch zu wissen, wieso Hamilton auf dem Shanghai International Circuit aus der Wertung genommen werden musste.

«Der Grosse Preis von China hat die Hackordnung im Feld bestätigt. McLaren holte den ersten Doppelsieg in dieser Saison, vor einem hervorragenden Russell, der erneut auf dem Podium stand, Max Verstappen und den beiden Ferrari.»



«Gemessen daran, was wir vor einer Woche in Melbourne gesehen hatten, gab es bei Ferrari sicherlich einige positive Zeichen, aber ich bin leider überzeugt, dass Leclerc auch ohne das Problem mit seinem Frontflügel nicht um den Sieg hätte kämpfen können. Auch wenn Hamilton den Sprint von Pole-Position aus gewonnen hatte.»



«Ich glaube, genau in diesem Leistungsunterschied zwischen dem Sprint und dem Grand Prix liegt das eigentliche Problem des Modells SF-25, das sehr niedrig gefahren werden muss, um konkurrenzfähig zu sein.»



«Das Qualifying oder ein Sprint ist fruchtbarer Boden für den Ferrari, der durch die begrenzte Kilometerleistung von nur 100 Kilometern und den geringen Kraftstoffverbrauch an Bord diktiert wird, also mit wenig Gewicht. Diese Situation ändert sich im Grand Prix jedoch drastisch.»



«Um übermässigen Verschleiss zu vermeiden, auch der Bremsen, ist Ferrari offenbar dazu gezwungen, das Auto höher zu legen, was zu Leistungseinbussen führt. Dies konnte jedoch nicht verhindern, dass beide Autos disqualifiziert wurden.»







China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0