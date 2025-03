Carlos Sainz: Böses Gerücht über Williams entkräftet

​Der vierfache GP-Sieger Carlos Sainz steht nach drei Formel-1-Rennen 2025 (zwei GP, ein Sprint) mit nur einem WM-Punkt da. Spanische Medien haben in die Welt gesetzt, Sainz werde benachteiligt.

Was ist aus dem eindrucksvollen Speed von Carlos Sainz im Williams geworden? Bei den Nachsaisontests 2024 in Abu Dhabi wurde der Spanier Zweiter, bei den Vorsaisontests in Bahrain 2025 war er gar Schnellster. Und nun das – nach drei Rennen steht der Madrilene mit nur einem Pünktchen da, und ohne die Disqualifikation von Gasly, Hamilton und Leclerc nach dem China-GP wäre er sogar punktelos.

Während der Thai-Brite Alexander Albon mit 16 Punkten WM-Sechster ist, taucht der 30-jährige Sainz erst auf WM-Platz 14 auf.

In Spanien wurde nach dem China-GP in die Welt gesetzt: Das sei ja auch kein Wunder, schliesslich sitze Sainz noch in einem 2024er Rennwagen – weil die Briten angeblich aus Budgetgründen noch nicht zwei neue Autos auf der Bahn habe.

Moment mal, was? Williams fährt mit einem alten Auto herum? Unser Kollege Chris Medland hat nachgehakt und hat vom Team die Bestätigung erhalten: stimmt nicht. Williams hat zwar das 2024er Chassis für die Saison 2025 modifiziert (so wie das manches Team getan hat im letzten Jahr des stabilen Reglements und mit der Vorbereitung aufs neue Reglement 2026), aber das Modell FW47 ist dennoch neu, und beide Fahrer haben auch neue Chassis zur Verfügung.



Zudem stimmt es auch nicht, dass Williams nur zwei neue Autos gebaut habe, es gibt drei Modelle des Typs FW47, und Sainz kann vor dem GP-Wochenende das Chassis wechseln, wenn er und sein Team das sinnvoll finden.



Im spanischen Fernsehen sagte Sainz nach dem China-GP: «Ich bin ein wenig irritiert. Ich war in den Tests in Abu Dhabi 2024 schnell, ich war bei den Wintertests in Bahrain schnell. Und aus irgendwelchen Gründen ist das Tempo aus diesen Tests nun verschwunden.»



«Wir haben die Abstimmung im Laufe des Wochenendes stark verändert. Es hat für Alex funktioniert, und er ist in die Punkte gekommen. Ich hingegen hatte weiterhin Probleme mit der Abnutzung der Vorderreifen, habe die Reifen ziemlich beansprucht, sowohl die harten Reifen als auch die mittelharten. Und ich war auch nicht schnell genug. Es gibt also vor dem Japan-GP jede Menge zu analysieren.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0