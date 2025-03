Norris & Piastri: Schwachstelle von McLaren behoben?

​McLaren hat erstmals seit 2012 nun drei Rennen in Folge gewonnen: Abu Dhabi 2024, Australien und China 2025. Teamchef Andrea Stella spricht über einen wichtigen Faktor, der dazu beigetragen hat.

Dritter GP-Sieg hintereinander für den englischen Traditionsrennstall McLaren, nach Lando Norris beim WM-Finale 2024 in Abu Dhabi sowie beim WM-Auftakt 2025 in Australien hat nun der Australier Oscar Piastri in China triumphiert, vor Norris.

Dies ist der 50. Formel-1-Doppelsieg für die Papaya-Racer, und zum ersten Mal seit 2012 hat McLaren drei Mal in Folge gewinnen können; damals mit Lewis Hamilton und Jenson Button in Ungarn (Lewis), Belgien (Jenson) und Italien (Lewis).

Der 2025er McLaren glänzt mit hervorragender Strassenlage, das trägt dazu bei, dass der 25-jährige Norris und der 23-jährige Piastri den Reifen besser Sorge tragen können. Aber es gibt gemäss McLaren-Teamchef Andrea Stella noch einen anderen wichtigen Faktor für den Erfolg.

Der 54-jährige Italiener sagt: «Grundsätzlich sind unsere Starts viel besser als im vergangenen Jahr. In Shanghai kam Oscar von der Pole-Position prima weg, er konnte seine Führung gleich erfolgreich verteidigen, Lando machte gleich mal einen Rang gut.»

«Klar ist es auch leichter, wenn du von weiter vorne losfahren kannst, aber Starts sind ein Aspekt, an dem wir sehr intensiv gearbeitet haben.»



Immer wieder verlor Lando Norris bei den WM-Läufen 2024 Positionen, oft wegen eines mittelprächtigen Starts oder wegen Fehlern in der ersten Runde. Dadurch gingen dem Briten viele Punkte durch die Lappen; das war einer der Gründe, wieso letztlich Max Verstappen seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte und Norris mit Schlussrang 2 Vorlieb nehmen musste.



Andrea Stella erklärte dazu in der vergangenen Saison: «Wir arbeiten unablässig daran, unsere Starts zu verbessern. Dabei sind auch die Versuchsstarts ganz wichtig, die du nach einem Training auf der Startaufstellung machst, oder aus der Boxengasse heraus. Wir schauen uns auch detailliert an, wie die Starts bei früheren Grands Prix verlaufen sind.»



«Ein Start ist eine Kombination aus Faktoren, die der Fahrer einbringt, mit seiner Arbeit in Sachen Kupplungsgebrauch und Schlupf der Reifen, aber auch die Ingenieure können helfen – etwa bei der Einstellung der Kupplung oder beim Motorkennfeld. Das alles variiert von Strecke zu Strecke, von Belag zu Belag, und natürlich spielen auch die Umgebungstemperaturen eine Rolle.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0