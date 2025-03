Lewis Hamilton (Ferrari): San Diego statt Hammer-Time

​Von 2014 bis 2024 haben wir das von Mercedes-Renningenieur Peter Bonnington an Lewis Hamilton oft gehört: «Lewis, Hammer-Time.» Bei Ferrari heisst der neue Code: San Diego. Wieso eigentlich?

Jeder Formel-1-Fan kennt den Funkspruch aus den vergangenen zehn Jahren – wenn Hamilton-Renningenieur Peter ‘Bono’ Bonnington zum Mercedes-Star zu sagen pflegte: ‘Lewis, it’s hammer time’. Aber wie kam es eigentlich zu dieser kultigen Aufforderung?

Peter «Bono» Bonnington stand am Wagen von Lewis Hamilton, seit der frühere McLaren-Star Anfang 2013 zu Mercedes gekommen war. Der damals 47-jährige Engländer verstand sich mit seinem Landsmann auf Anhieb glänzend.

Die ersten Funkmeldungen – «Lewis, it’s hammer time» – kamen mit Beginn der Turbohybrid-Ära 2014. Von 2014 bis 2020 gewann Hamilton sechs Titel mit Bono und Mercedes, nur Nico Rosberg verhinderte 2016 einen Komplettdurchmarsch des Ausnahme-Racers in diesen sieben goldenen Jahren.

Lewis Hamilton sagte dazu: «Hammer time, das war meine Idee. Denn vorher sagte Bono immer etwas wie – Lewis, jetzt musst du voll angreifen oder so. Und das frustrierte mich. Denn ich fuhr vorher ja nicht spazieren. Also sagte ich zu ihm: ‘Wenn du willst, dass ich wirklich etwas ganz Besonderes aus dem Helm zaubere, dann sag doch einfach – it’s hammer time.’»



Hammer-Time selber stammt vom Welt-Hit «U can’t touch this» von MC Hammer aus dem Jahre 1990 an, wo der Rapper zwischendurch wiederholt sagt: «Stop, hammer time!»



Als Lewis Hamilton zu Ferrari zog, stellte sich die Frage: Wird es mit seinem neuen Ingenieur Riccardo Adami auch einen Code geben?



Die Antwort kennen wir seit dem GP-Wochenende von China.



Nach der verblüffenden Pole-Runde von Hamilton für den China-Sprint fragte Hamilton am Funk: «Wo liegen wir?»



Adami antwortete: «Das ist San Diego.»



Hamilton begann vor Freude zu kichern: «Wirklich? JA!»



Adami: «Guter Job in San Diego, San Diego.»



So mancher Fan wird sich gefragt haben: Hä? Wieso San Diego? Was soll das bedeuten?



Der rasende Boxenreporter von Sky, Ted Kravitz, will das herausgefunden haben. Der Engländer sagt: «Das ist ein Hinweis auf den mehr als zwanzig Jahre alten Film ‚Anchorman: The Legend of Ron Burgundy’, eine Komödie mit Will Ferrell.»



Der Amerikaner spielt im Film Ron Burgundy, den leitenden, überkandidelten Moderator eines erfundenen TV-Senders, KVWN Kanal 4 aus San Diego. Und der mit Burgunder-Blazer gekleidete Geck pflegte sich im Streifen von den Zuschauern zu verabschieden mit: «Bleib stilvoll, San Diego.»



Classy hat im Englischen auch die Bedeutung erstklassig.





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0