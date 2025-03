Racing Bulls statt Red Bull Racing: Lawson reagiert

Liam Lawson hat nur zwei Grand-Prix-Wochenenden als Red Bull Racing-Fahrer neben Champion Max Verstappen bestritten, jetzt muss er sein Cockpit Yuki Tsunoda überlassen. Der Neuseeländer hat auf den Team-Wechsel reagiert.

Bereits am Rennsonntag in Schanghai wurde nach dem Grand Prix gemunkelt: Die Tage von Liam Lawson als Red Bull Racing-Pilot sind gezählt. Der 23-Jährige hatte die schwierige Aufgabe, sich an der Seite von Ausnahmekönner Max Verstappen zu bewähren.

Das gelang ihm nicht, sodass elf Tage nach dem Saisonauftakt in Melbourne bestätigt wurde: Lawson wird ins Racing Bulls Team zurückkehren und sein Cockpit im Rennstall aus Milton Keynes Yuki Tsunoda überlassen müssen. Bereits beim anstehenden Rennwochenende in Japan wird der Neuseeländer im Racing Bulls-Renner um WM-Punkte kämpfen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Lawson schaffte es im Qualifying zum Saisonauftakt in Australien nicht übe den 18. Platz hinaus. Er blieb mehr als eine Sekunde langsamer als sein Teamkollege. Im Rennen fiel er durch einen Unfall aus.

Auch das Wochenende in China lief nicht wie geplant. Im Sprint-Qualifying belegte er den letzten Platz, mehr als acht Zehntel fehlten ihm auf die SQ1-Zeit von Verstappen. Im Sprint belegte er den 14. Platz.

Im Grand-Prix-Qualifying war er erneut der Langsamste, danach wurde an seinem Auto gearbeitet, weshalb er aus der Boxengasse startete. Letztlich wurde er im Rennen Zwölfter, profitierte dabei aber auch von den Disqualifikationen der beiden Ferrari-Stars Lewis Hamilton und Charles Leclerc und des Alpine-Routiniers Pierre Gasly.

Lawson macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er erklärt in den sozialen Medien nach der Bestätigung des ihm auferlegten Team-Wechsels: «Ein Red Bull Racing-Fahrer zu sein, war seit meiner Kindheit mein grosser Traum. Es ist hart, aber ich bin dankbar für alles, was mich an diesen Punkt gebracht hat. An jeden, der mir beistand, danke ich für die Unterstützung, die mir alles bedeutet. Vielen Dank auch an das Racing Bulls Team für den herzlichen Empfang. Ich freue mich darauf, an einem meiner Lieblingsorte für dieses Team an den Start zu gehen.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0