5. WM-Titel von Max Verstappen? Vettel zuversichtlich

Sebastian Vettel hat die Formel 1 Ende 2022 verlassen, steht aber weiterhin in Kontakt mit seinen früheren Berufskollegen. Der vierfache Champion glaubt an die Titelchance von Red Bull Racing-Star Max Verstappen.

Im vergangenen Jahr feierte Max Verstappen mit Red Bull Racing seinen vierten WM-Titel in Folge, ein Kunststück, das vor ihm auch Sebastian Vettel gelang. Der Deutsche hat sich nach der Saison 2022 aus der Formel 1 zurückgezogen, ist aber weiterhin in Kontakt mit den meisten GP-Piloten. Auch mit Max Verstappen, wie er unlängst im «BBC»-Podcast «Sportsworld» verriet.

Auf die Frage, ob er Verstappen den fünften WM-Titel zutraut und ob die Saison 2025 die bisher härteste für den Niederländer sein wird, erklärte der 37-Jährige: «Das könnte schon sein. Ich tauschte mich mit ihm aus, als er dabei war, den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Siege zu brechen, den ich mit neun Siegen innehatte.»

«Ich sagte ihm am Telefon, dass er besser ist und er es sicher schaffen wird, den Rekord zu brechen. Er meinte, er sei sich nicht sicher, doch dann hat er zehn Siege in Folge gefeiert», erinnert sich Vettel, und ergänzt: «Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass er es schaffen kann, auch was die WM-Titel angeht. Wenn es einer schafft, dann ist er es, zusammen mit Red Bull Racing.»

«Wir werden sehen, wie es läuft, derzeit ist es für mich einfach aufregend, das Ganze mitzuverfolgen und ich komme auch immer noch mit allen Fahrern aus, mit den meisten stehe ich auch noch in Kontakt. Ich drücke ihm also die Daumen», ergänzte der vierfache Champion.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0