Comeback: Valtteri Bottas wieder im Formel-1-Auto

Valtteri Bottas hat zum ersten Mal seit seinem Sauber-Abgang wieder im Formel-1-Auto Gas gegeben. Für das Mercedes-Kundenteam absolvierte der Finne in Barcelona einen Privattest im MCL60 von 2023.

Seinen letzten GP-Einsatz bestritt Valtteri Bottas im vergangenen Jahr beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Danach musste der 35-Jährige sein Sauber-Cockpit räumen, weil der Schweizer Rennstall sich entschieden hatte, in diesem Jahr die Dienste von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto in Anspruch zu nehmen. Bottas kehrte als dritter Mann zum Mercedes-Team zurück.

Für den Werksrennstall der Sternmarke war Bottas schon von 2017 bis Ende 2021 tätig. An der Seite von Lewis Hamilton erkämpfte sich der Finne zehn GP-Siege. Zwei Mal beendete er die Saison als WM-Zweiter (2019 und 2020), zwei Mal wurde er WM-Dritter (2017 und 2021).

Bottas erklärte im Winter: «Als dritter Fahrer werde ich bei jedem Rennen vor Ort dabei sein, ich werde bei allem, was die Performance auf und neben der Strecke angeht, mit einbezogen. Ob es ums Set-up des Autos oder die Arbeit am Steuer angeht – ich werde meine Erfahrung nutzen, um meinem Teil zum Erfolg dieses grossartigen Teams beizutragen.»

Sein Comeback am Steuer eines Formel-1-Autos gab er allerdings für das Mercedes-Kundenteam McLaren, das im Rahmen des Abkommens mit dem Motorlieferanten Zugriff auf den Fahrer-Pool von Mercedes hat. Das Gleiche gilt für die anderen Mercedes-Kunden Williams und Aston Martin, wobei das Team aus Silverstone mit Felipe Drugovich und Stoffel Vandoorne über zwei eigene Test- und Ersatzfahrer verfügt.

Bottas rückte in Barcelona im McLaren-MCL60 von 2023 aus, im Rahmen eines reglementarisch erlaubten Privattests. Die Testrunden erfolgten als Vorbereitung auf einen möglichen Einsatz als Ersatzfahrer für das Team aus Woking, sollte einer der beiden Stammpiloten Oscar Piastri und Lando Norris nicht in der Lage sein, einen GP zu bestreiten.

Offizieller Test- und Ersatzfahrer für McLaren ist IndyCar-Pilot Pato O’Ward, doch der Mexikaner ist in der IndyCar-Serie unterwegs und entsprechend voll ist auch der Terminkalender des 25-Jährigen.