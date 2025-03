Lewis Hamilton unfair behandelt? Ferrari gibt Antwort

​Nach dem Australien-GP hagelte es Kritik für Ferrari und Lewis Hamilton. Ferrari wird nach den Disqualifikationen in China weiter angeprangert. Aber Teamchef Fred Vasseur stellt sich vor Team und Hamilton.

Das stolze Ferrari steht nach zwei GP-Wochenenden mit nur 17 Punkten da, das sind 61 weniger als WM-Leader McLaren vorweisen kann! Die Italiener haben die ersten Grands Prix voll versemmelt.

In Melbourne (Australien) wurden Charles Leclerc und Lewis Hamilton bei einsetzenden Niederschlägen zu lange auf der Bahn gelassen, daher fielen sie zurück. Hamilton hatte überdies, wie er selber offen zugibt, grosse Anpassungsschwierigkeiten.

In Shanghai lief es für den Briten besser: Pole für den Sprint, gefolgt vom ersten Formel-1-Sieg in Rot.

Im Grand Prix jedoch spielte die Scuderia nur eine Nebenrolle – Berührung zwischen Hamilton und Leclerc in der ersten Runde, Charles daraufhin mit beschädigtem Frontflügel, die beiden kamen auf den Rängen 5 (Leclerc) und 6 (Hamilton) ins Ziel, bevor das dicke Ecke kam. Beide Ferrari mussten aus der Wertung genommen werden, das hatte es in 75 Jahren Formel 1 noch nie gegeben, Leclercs Auto war untergewichtig, am Renner von Hamilton war die Bodenplatte zu sehr abgenutzt.



Während die Kritik an Ferrari anhält (Tenor in den italienischen Medien: Wie können solche Fehler passieren?) hat der Sieg von Hamilton im Sprint einige seiner Gegner zum Schweigen gebracht.



Dennoch sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur im Gespräch mit unseren Kollegen der französischen Sportzeitung Équipe: «Ich fand einige Kritiken an Lewis schon sehr harsch.»



«Ich höre die Leute sagen, dass Hamilton abgenutzt und in die Jahre gekommen sei, aber das sehen wir nicht. Schaut euch doch nur sein letztes Rennen im vergangenen Jahr an, er startete als Sechzehnter und wurde Vierter, wobei er auch noch seinen Teamkollegen überholte.»



Was den Franzosen Vasseur auch nervt: «Es gibt Leute, die mir sagen – ihr habt im Winter viel zu viel Gedöns um Hamiltons Ankunft gemacht. Aber bitteschön, das stimmt gar nicht, das waren doch die Medien, die daraus einen so riesigen Wirbel gemacht hat, wir hatten um nichts dergleichen gebeten.»



Vasseur verteidigt den Start von Ferrari in die Saison: «Wir waren vielleicht zu aggressiv. Aber so ist das nun mal. Dieser Rückschlag zeigt, dass wir nach Perfektion streben und manchmal zu weit vorausschauen.»



Dennoch findet der Ferrari-Steuermann auch hier, dass teilweise zu rüde umgesprungen wird mit Ferrari. «Ich finde, man sollte unterscheiden zwischen einer Disqualifikation, weil man Risiken eingeht, und einer Disqualifikation, weil jemand betrügen will.»



«In der Formel 1 geht man in allen Parametern ans Limit: Je grösser der Druck, je härter der Mehrkampf, je näher man an diese Grenzen kommt, desto mehr muss für den Erfolg aufs Spiel gesetzt werden.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0