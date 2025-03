Lawson (Racing Bulls) vor Tsunoda (Red Bull Racing)?

​Der 2025er Red Bull Racing-Renner vom Typ RB21 ist kein einfach zu beherrschendes Auto. Kommt Racing Bulls-Rückkehrer Liam Lawson mit seinem neuen Gefährt besser zurecht als Yuki Tsunoda bei RBR?

Vor dem Japan-GP hat Red Bull den Wechsel vollzogen: Yuki Tsunoda wird bei Red Bull Racing dem Team-Leader Max Verstappen zur Seite gestellt, der Neuseeländer Liam Lawson kehrt zurück zu den Racing Bulls.

Eine spannende Frage vor dem japanischen Grand Prix auf der Traditionsrennstrecke Suzuka: Wer wird mit seinem neuen Dienstwagen besser zurecht kommen? Tsunoda oder Lawson?

Wie Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko in seiner jüngsten Kolumne für SPEEDWEEK.com betont, ist «der Rennwagen von Red Bull Racing mit seinem engen optimalen Wirkungsbereich ein schwierig zu fahrendes Auto. Zudem fehlen uns auf die Spitze zwei bis drei Zehntelsekunden, das macht es noch kniffliger. Das Auto der Racing Bulls ist jederzeit für Punkte gut, auch wenn es im Rennen nicht so stark ist wie im Qualifying. Dennoch hat es Tsunoda in Australien und China geschafft, namhafte Gegner in Atem zu halten.»



Formel-1-Champion Max Verstappen sagte im Rahmen des China-GP gegenüber dem Telegraaf: «Wenn wir uns den Abstand zwischen den beiden Fahrern eines Teams angucken, dann liegen die Piloten der anderen Rennställe dichter beisammen. Das zeigt, wie schwierig unser Auto ist. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Liam in einem Rennwagen der Racing Bulls schneller sein wird als im RB21, weil das Fahrzeug der Racing Bulls leichter zu beherrschen ist.»



Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist dieser Ansicht. Der Engländer will erkannt haben: «Der Renner der Racing Bulls liegt ruhiger beim Kurveneingang, vielleicht mit etwas mehr Untersteuern, daher fällt es den Piloten offenbar leicht, damit zurecht zu kommen.»



«Es macht den Anschein, als ob es im Racing Bulls-Auto leichter ist, das Limit zu finden. Unser Auto hingegen hat ein sehr schmales Wirkungsfenster, und wenn du das nicht triffst, dann wird es kompliziert.»







China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0