Formel-1-Strafregister: Wem droht eine Rennsperre?

Die Formel-1-Stars haben 2 der 24 WM-Runden in diesem Jahr bestritten und die Regelhüter hatten bereits viel zu tun. Wir blicken auf die Strafpunkte-Tabelle und schauen, wer sich vor einer Rennsperre in Acht nehmen muss.

Der Autosport-Weltverband FIA hat 2014 ein Strafpunkte-System eingeführt, damit die Fahrer, die sich in einem gewissen Zeitraum zu viel zuschulden kommen lassen, eine Rennsperre kassieren. Die Zwangspause wird dann fällig, wenn ein Fahrer innerhalb von zwölf Monaten zwölf Strafpunkte kassiert. Der erste und einzige Pilot, der bisher auf die Strafbank musste, war Kevin Magnussen, der im vergangenen Jahr den GP in Baku verpasste.

In diesem Jahr starteten Max Verstappen und Fernando Alonso mit je 8 Strafpunkten als Spitzenreiter des Formel-1-Sündenregisters in die Saison. Letzterer durfte am 24. März aufatmen, weil dann drei seiner Strafzähler verfallen sind. Diese hatte er im letzten Jahr beim Saisonauftakt für das gefährliche Fahren kassiert, das zu George Russells Unfall geführt hatte. Nun hat der zweifache Champion noch fünf Strafpunkte auf dem Konto.

Damit steht Champion Max Verstappen nun als alleiniger Spitzenreiter des Strafregisters bei acht Punkten. Der Red Bull Racing-Star muss sich bis am 30. Juni gedulden, dann verfallen die beiden Strafzähler, die er für eine Kollision mit Lando Norris beim Österreich-GP kassiert hatte.

In diesem Jahr hat bisher nur Jack Doohan Strafpunkte kassiert. Der Australier wurde in China gleich mit vier Strafzählern bedacht. Zwei davon handelte er sich wegen seiner Kollision mit Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto im Sprint ein. Die anderen beiden Strafpunkte gab es fürs Abdrängen von Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar im Grand Prix.

Vier Strafpunkte haben auch Oscar Piastri, Nico Hülkenberg und Lance Stroll auf dem Konto. Deren drei kassierten in den letzten Monaten Lando Norris und Esteban Ocon. Zwei Strafpunkte haben Liam Lawson, Oliver Bearman und Alex Albon auf dem Konto, und bei einem Strafpunkt stehen Carlos Sainz und George Russell. Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto und Isack Hadjar haben hingegen noch eine weisse Weste.

Hier gibt es noch die Auflistung aller Sünden und wann die Punkte aus dem Register getilgt werden:

Max Verstappen: 8 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Norris in Österreich (30. Juni 2025)

2 wegen Abdrängens von Norris in Mexiko (27. Oktober 2025)

1 wegen Nicht-Einhaltens der Richtzeit im Brasilien-Sprint (1. November 2025)

1 wegen zu langsamen Fahrens in der Katar-Quali (1. Dezember 2025)

2 wegen Kollision mit Piastri in Abu Dhabi (8. Dezember 2025)

Fernando Alonso: 5 Strafpunkte

3 wegen Kollision mit Sainz in China (20. April 2025)

2 wegen Kollision mit Zhou in Österreich (30. Juni 2025)

Nico Hülkenberg: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Alonso in Österreich (30. Juni 2025)

2 wegen Kollision mit Tsunoda in Italien (1. September 2025)

Jack Doohan: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Bortoleto in China (22. März 2026)

2 WEGEN Abdrängens von Hadjar in China (23. März 2026)

Lance Stroll: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Ricciardo in China (21. April 2025)

2 wegen Kollision mit Albon in Katar (1. Dezember 2025)

Oscar Piastri: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Lawson in Brasilien (2. November 2025)

2 wegen Kollision mit Colapinto in Abu Dhabi (8. Dezember 2025)

Esteban Ocon: 3 Strafpunkte

1 wegen gefährlichen Fahrens in der Boxengasse von Miami (4. Mai 2025)

2 wegen Kollision mit Gasly in Monaco (26. Mai 2025)

Lando Norris: 3 Strafpunkte

3 wegen zu schnellen Fahrens unter gelber Flagge in Katar (1. Dezember 2025)

Oliver Bearman: 2 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Colapinto in Brasilien (2. November 2025)

Alex Albon: 2 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Magnussen in Katar (1. Dezember 2025)

Liam Lawson: 2 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Bottas in Katar (1. Dezember 2025)

Carlos Sainz: 1 Strafpunkt

1 wegen Kollision mit Piastri in Miami (5. Mai 2025)

George Russell: 1 Strafpunkt

1 wegen Fehlverhalten hinter dem Safety-Car (1. Dezember 2025)

Ohne Strafpunkte sind bisher:

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Kimi Antonelli

Pierre Gasly

Gabriel Bortoleto

Isack Hadjar

Yuki Tsunoda