Steiner: WM-Favorit ist weder Norris noch Verstappen

​Der Italiener Günther Steiner (wird am 7. April 60 Jahre alt) arbeitete 2014–2024 als Haas-Teamchef, dann wurde er Botschafter des Miami-GP und RTL-Experte. Wie der Südtiroler die junge WM einschätzt.

Die Hiobsbotschaft kam zwischen Weihnachten und Neujahr 2023: Rennstall-Besitzer Gene Haas teilte seinem Teamchef Günther Steiner mit, dass der Südtiroler keinen neuen Vertrag mehr erhalten werde. Steiner gab danach zu: «Das kam auch für mich überraschend. Aber ich hatte zehn gute Jahre, und ich glaube, ich kann als Fachkraft noch viel bieten. Ich sage immer – wenn eine Tür zufällt, dann öffnen sich zwei neue.»

Da war der Südtiroler aus Meran durchaus Prophet, denn später gab es wirklich zwei neue Jobs für Steiner: Die Organisatoren des Miami-GP holten ihn als Botschafter, und die TV-Kollegen von RTL verpflichteten ihn als F1-Experten.

Am 7. April wird der wortgewandte Steiner 60 Jahre alt. Einen Tag vorher findet der Grosse Preis von Japan statt. Steiner hat sich das Formel-1-Geschehen genau angeguckt und enthüllt – weder WM-Leader Lando Norris noch dessen härtester Verfolger, der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen, ist für ihn Favorit auf den Titel 2025.



Steiner sagt im Podcast The Red Flag: «Für mich hat derzeit ein Pilot den Anderen etwas voraus, und das ist Oscar Piastri. Er war in Shanghai der beste Mann. Wenn ich derzeit auf jemanden Geld setzen würde, dann auf ihn.»



«Ich fand es auch interessant, wie er nach seiner ersten Pole-Position für einen Grand Prix reagiert hat. Normalweise ist er ja eher der einsilbige Typ, aber nun war er richtig aufgekratzt. Jeder konnte ihm seine Freude ansehen, und ich glaube, dieses Gefühl will er wieder spüren,. Er ist in einer guten Ausgangslage für die kommenden Rennen.»



«Der China-GP hat für mich auch gezeigt, dass derzeit kein anderer Rennwagenhersteller McLaren das Wasser reichen kann. Nicht, dass sie mit links Siege einfahren, das haben wir auch im Sprint erlebt. Wenn sie nicht alles perfekt machen, dann haben sie sofort die Gegner im Nacken oder können nicht gewinnen. Und Gegner wie Hamilton oder Verstappen lassen sich nicht zwei Mal einladen. Nein, obschon sie für mich das Team sind, das es zu schlagen gilt, müssen sie jedes Mal ihre Leistung auf den Punkt bringen.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0