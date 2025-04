Nico Hülkenberg: «Das ist die grosse Herausforderung» 03.04.2025 - 12:02 Von Vanessa Georgoulas

© Andy Hone / Getty Images Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg konnte beim Saisonauftakt in Melbourne Punkten, in China ging er leider leer aus. Seine Zwischenbilanz fällt dennoch positiv aus. Er weiss, was er zu tun hat – und wie gross die Herausforderung ist.