Max Verstappen: «Darauf müssen wir uns konzentrieren»

Formel-1-Champion Max Verstappen sprach am Rande des Suzuka Circuits über den Wechsel seines Teamkollegen, die Tücken seines Fahrzeugs und die Faktoren, die zu den Sorgen mit dem RB21 führen.

Die grosse Nachricht in den Tagen vor dem GP-Wochenende in Japan ist der Fahrer-Tausch in den beiden Red Bull-Rennställen. Statt Liam Lawson wird auf dem Suzuka Circuit Lokalmatador Yuki Tsunoda im Red Bull Racing-Renner ausrücken. Der Neuseeländer wurde hingegen ins Racing Bulls Team zurückgeschickt, um nach zwei schwierigen Rennwochenenden wieder zur alten Form zurückzufinden.

Damit bekommt Formel-1-Champion Max Verstappen einen neuen Teamkollegen an seine Seite. Der Niederländer wollte sich nicht zu sehr zum Cockpit-Tausch äussern. «Ich habe dem Team meine Meinung gesagt, ganz generell, nicht nur zum Fahrer-Tausch. Ich habe gesagt, was ich über alles denke und manchmal ist es nicht nötig, alles Gesagte öffentlich zu machen», winkte er ab.

Viel lieber sprach der vierfache Weltmeister über seine Dienstwagen und dessen Tücken. Er erklärte: «Unser Hauptproblem ist, dass das Auto nicht da ist, wo wir es haben wollen. Und das sage ich auch dem Team und darauf fokussiere ich mich auch. Sobald das Auto konkurrenzfähiger und leichter zu fahren ist, wird es einfacher sein, auf Speed zu kommen.»

«Es ist viel wichtiger, dass wir als Team wieder an die Spitze kommen», erwiderte er auf die Frage, wie wichtig denn ein starker Teamkollege für ihn sei. «Dann muss man sich nicht auf das Ergebnis anderer Leute verlassen. Darauf müssen wir uns konzentrieren, dass wir wieder nach vorne kommen», fügte Verstappen an.

Der 27-Jährige wollte auch nicht nur einen limitierenden Faktor nennen. «Es ist eine Kombination von vielen Dingen, es geht auch um Kurvengeschwindigkeiten, Asphalt, die Reifen, Bodenwellen und Randsteine. Da gibt es viele Faktoren, und auch das Streckenlayout spielt eine grosse Rolle.»

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0