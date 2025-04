Japan-GP in Suzuka kompakt: Live-Ticker, TV, Wetter

​Am Freitag, 4. April, werden auf dem wunderbaren Suzuka Circuit die ersten beiden freien Trainings gefahren. Wir sagen hier, wann die ganze Action zu sehen ist und was wir vom Wetter zu erwarten haben.

Aus Hubschrauber-Bildern wird jeweils klar, wie nahe die Suzuka-Rennstrecke doch an der Ise-Bucht des japanischen Meeres liegt. Das bedeutet auch: Wetterwechsel können hier ziemlich rasant vonstatten gehen.

Womit also müssen die 20 schnellen Herren der Formel 1 in den kommenden Tagen rechnen? Die japanischen Meteorologen sagen vorher: Viel Sonne am Freitag, bedeckt am Samstag, am Sonntag kommen hingegen Niederschläge, die den Raum Suzuka treffen soll, mit einer Niederschlags-Wahrscheinlichkeit von fast 60 Prozent.

Vor allem am Morgen und am späten Nachmittag soll es regnen, wie stark die Strecke dann betroffen sein wird – heute unmöglich im Detail zu sagen.

Sollte das alles tatsächlich so kommen, hätten Fahrer und Techniker das Problem, auf trockener Strecke an der Abstimmung arbeiten zu müssen, bevor am Sonntag vielleicht auf nasser Bahn gefahren werden muss.

Immerhin wird es bestimmt nicht so übel wie 2019, als Wirbelsturm Hagibis das Programm auf den Kopf stellte: Am Samstag konnte überhaupt nicht gefahren werden in Suzuka, das dritte Training wurde kurzerhand gestrichen, die Qualifikation fand am Sonntagmorgen vor dem Rennen statt.



GP-Wochenende Nummer 3 auf der Traditionsrennstrecke von Suzuka in Japan, das bedeutet für die Fans: Früh aufstehen! Am Freitag, 4. April, gehen die Autos schon um 4.30 Uhr zum ersten Training auf die Bahn. Die zweite Trainingsstunde beginnt dann um 8.00 Uhr (Suzuka 15.00).



Ähnlich geht es am Samstag weiter – drittes freies Training um 4.30 Uhr, die Quali für den Grand Prix um 8.00 Uhr. Beim Rennen vom Sonntag begeben sich die Fahrer um 7.00 Uhr auf die Aufwärmrunde.



Wir werden vor der Qualifikation am Samstag, 5. April, ab ca. 7.45 Uhr live aus Suzuka für Sie tickern, fürs Rennen vom 6. April ab ca. 6.30 Uhr – und natürlich haben wir hier als Service auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0