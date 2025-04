George Russell: Wann kommt die Vertragsverlängerung?

Mercedes-Zugpferd George Russell lieferte in den vergangenen Rennen eine gute Leistung ab. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus. Die Frage, wann er das Abkommen mit Mercedes verlängert, beantwortete er in Suzuka.

Für George Russell hat das Jahr bisher Erfreuliches gebracht: Der Brite aus dem Mercedes-Team erlebt gerade den besten Saisonstart seiner Karriere, sowohl in Melbourne als auch in China stand er im GP als Dritter auf dem Treppchen. Im Sprint verpasste er das Podest als Viertplatzierter nur knapp.

Der 27-Jährige hat damit etwas geschafft, das nur dem aktuellen WM-Leader Lando Norris gelungen ist – auch der Landsmann von Russell stand bei beiden WM-Läufen auf dem Podest, allerdings als Sieger in Australien und Zweitplatzierter in Shanghai. Dafür ging der McLaren-Pilot beim Sprint als Neunter leer aus.

Neun WM-Punkte fehlen Russell auf den schnellen 25-Jährigen. Und nur ein Punkt trennt ihn vom zweitplatzierten Red Bull Racing-Star Max Verstappen. Dennoch wird der Sternfahrer bei der Diskussion um den nächsten Weltmeister meistens übergangen. Doch das stört ihn nicht im Geringsten.

Russell sagt im Fahrerlager von Suzuka dazu: «Ganz ehrlich, das macht mir nicht viel aus, ich nehme jedes Rennwochenende einzeln, und lebe als Formel-1-Fahrer meinen Traum. Es kommt nicht darauf an, wie die Wahrnehmung ist, sondern was die Realität ist. Die Realität ist, dass wir uns verbessern müssen, wenn wir in diesem Jahr um die WM kämpfen wollen.»

Und der WM-Sechste des Vorjahres beteuert: «Wir haben in diesem Jahr einen starken Saisonstart erlebt, aber das war schon in den vergangenen drei Jahren so. Ich habe das Gefühl, eine gute Performance abgeliefert zu haben, und ich hatte einen der stärksten Teamkollegen, die man haben kann. Ich brauche keine Anerkennung von aussen, sondern konzentriere mich darauf, bei jedem Einsatz einen guten Job zu machen.»

Und wann will er sich mit den Vertragsverhandlungen befassen, die in diesem Jahr anstehen, weil sein Abkommen mit dem Ende der Saison ausläuft? «Meinerseits besteht da kein Grund zur Eile. Letztlich können sich die Dinge schnell ändern, und ich glaube an mich. Du musst als Fahrer die richtige Leistung abliefern, so einfach ist das. Und wenn es um die Verhandlungen geht – die haben Toto (Wolff, Teamchef) und ich in der Vergangenheit in 24 Stunden erledigt, danach ging das Ganze an die Anwälte und die haben einen Vertrag aufgesetzt. Deshalb mache ich mir keine Sorgen und es besteht auch kein Druck. Ich geniesse meine Performance und das Rennfahren. Das steht für mich derzeit an erster Stelle.»

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0