1. Training Suzuka: Starkes Debüt von Yuki Tsunoda

Alle Augen waren beim ersten Training in Suzuka auf Lokalmatador Yuki Tsunoda gerichtet. Der Japaner durfte seine ersten Runden im Red Bull Racing-Renner drehen. Er blieb nur eine Zehntel langsamer als Max Verstappen.

Das erste freie Training in Japan nahmen die GP-Stars vor zahlreichen Fans und unter strahlend blauem Himmel in Angriff. Die Aussentemperatur betrug frische 13,5 Grad Celsius, der Asphalt des Suzuka Circuits hatte sich auf 35,3 Grad aufgewärmt. Die japanische Achterbahn füllte sich schnell und es dauerte auch nicht lange, bis die ersten Zeiten am Monitor aufleuchteten.

Nach zehn Minuten hatten bis auf Oliver Bearman, Nico Hülkenberg und George Russell alle eine gezeitete Runde gedreht und Red Bull Racing-Star Max Verstappen führte die Zeitenliste mit 1:29,690 min an. Fünf Minuten später war der Champion immer noch der Schnellste, dahinter folgten George Russell, Lando Norris, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Alex Albon, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Rio Hirakawa, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg und Oliver Bearman.

Bald setzte sich Russell mit 1:29,616 min an die Spitze, der Mercedes-Pilot war auf mittelharten Reifen unterwegs, während Verstappen und Tsunoda ihre ersten Runden auf den weichen Reifen absolvierten. Noch vor der Halbzeit wechselten auch die Mercedes-Piloten, die Williams-Fahrer und die McLaren-Stars sowie Gabriel Bortoleto im Sauber auf die weichen Reifen.

Russell drückte die Bestzeit erst auf 1:28,809 min und dann auf 1:28,712 min, und damit hielt er sich an der Spitze, bis Norris mit 1:28,549 min eine neue Messlatte setzte. Die Fans auf den Tribünen bekamen einige Ausritte mit. So leistete sich etwa Albon in der Haarnadel einen Ausritt, auch Mercedes-Rookie Antonelli pflügte sich an der gleichen Stelle durchs Grüne. Auch Norris blieb nicht fehlerfrei.

Am Ende behielt der McLaren-Pilot aus Grossbritannien aber die Nase vorn, Russell, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Tsunoda, Alonso, Hadjar, Antonelli und Sainz komplettierten die Top-10, wobei der Japaner im Red Bull Racing-Renner nur knapp eine Zehntel langsamer blieb als sein neuer Teamkollege Verstappen. Albon, Hirakawa, Lawson, Gasly, Piastri, Stroll, Hülkenberg, Bearman, Ocon, und Bortoleto.

1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147