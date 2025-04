Lando Norris (McLaren) rügt Medien: Einfach nur Mist

​WM-Leader Lando Norris fühlt sich offenbar mit der Favoritenrolle nicht besonders wohl. «Wenn ich nur höre, was da verzapft wird, wie angeblich unschlagbar wir bei McLaren sind. Die Leute reden einfach nur Mist.»

McLaren kann in Japan den vierten Grand Prix in Serie gewinnen (nach Abu Dhabi 2024 sowie Australien und China 2025). Das wäre die erste Siegesserie dieser Art seit 20 Jahren! Von Ungarn bis Japan 2005 gewann McLaren sogar sechs Mal in Folge (zwei Mal mit Juan Pablo Montoya, vier Mal mit Kimi Räikkönen).

Sollte McLaren auch den dritten WM-Lauf der Saison gewinnen, wäre dies das dritte Mal für den Rennstall, nach 1991 und 1988.

Vier Pole-Positions hintereinander, wie jetzt von Abu Dhabi 2024 bis Japan 2024 drin liegt, das gelang McLaren letztmals von Ungarn bis Singapur 2012.

Gemessen an all dem ist Red Bull Racing mit Max Verstappen ein Einwagen-Team, der Mexikaner Sergio Pérez Ende 2024 und der Neuseeländer Liam Lawson Anfang 2025 waren eine glatte Enttäuschung.



Auch vor dem Grossen Preis von Japan ist McLaren Favorit, aber Verstappen lässt sich nicht abschütteln – er ist derzeit WM-Zweiter, acht Punkte hinter Norris. Und Verstappen hat seiner Mannschaft Mut zugesprochen mit der Feststellung, dass «es im zweiten Teil des China-GP gut gelaufen ist, da konnte ich die Zeiten der Spitze fahren».



Lando findet im Fahrerlager des Suzuka Circuit, sein Widersacher solle nur reden. Fakt aber gemäss Norris: «Wir sind derzeit auf jeder Art Rennstrecke stark. In den letzten zehn Tagen sprachen verschiedene Leute davon, dass sie in Sachen Speed nicht so weit weg sind von uns. Aber so viel Max auch sagen mag – sein letzter Rennteil in China war zwar stark, aber nicht so gut wie wir.»



Aber Norris relativiert auch, dass McLaren vielleicht nicht ganz so überlegen ist, wie Viele das Team derzeit einschätzen.



«Fred Vasseur hat gesagt, Ferrari könne mit uns konkurrieren und sollte viel öfter vorne dabei sein.» Lando dann mit Ironie in der Stimme: «Sie haben uns im Sprint von China geschlagen, und sie haben sich vor uns qualifiziert, nun, das zeigt ja wohl, wie weit wir vor ihnen liegen.»



«Die Leute lieben es halt, das alles zu behaupten, aber Tatsache ist nun mal, dass wir zwei starke Fahrer haben. Wenn einer von uns viel schlechter abschneiden würde, oder einer von uns nicht so hervorragend wäre, dann sähe alles anders aus.»



WM-Leader Norris fühlt sich offenbar mit der Favoritenrolle nicht besonders wohl. «Wenn ich da höre, was da verzapft wird, wie angeblich unschlagbar wir bei McLaren sind. Die Leute reden einfach nur Mist. Ihr von den Medien müsst das doch richtig einordnen und nicht lediglich zuhören und dann schreiben, was das gesagt wird. Ihr müsst zitieren und dann aber einschätzen, ob diese Aussagen auch Fakten entsprichen. Nicht einfach nur Müll weitergeben.»



«Ich glaube nicht, dass wir unbedingt immer das schnellste Auto haben, sei es beim Sprint am vergangenen Wochenende in China, im Qualifying oder im Rennen. Aber die Tatsache, dass wir zwei Fahrer haben, die sich gegenseitig antreiben, das hat einen grösseren Ausschlag als die Leute anerkennen.»



«Aber Fakt ist auch – Red Bull Racing war Anfang 2024 der Konkurrenz erheblich weiter voraus als wir es heute sind.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0