Jacques Villeneuve: McLaren-Schutz bei Piastri/Norris

​Der Kanadier Jacques Villeneuve freut sich aufs nächste Kapitel im McLaren-Stallduell Lando Norris gegen Oscar Piastri. Der Champion von 1996 sagt, was den Australier Piastri vor Norris schützt.

Die McLaren-Fahrer haben die GP-Siege 2025 unter sich ausgemacht: Lando Norris gewann in Australien, Oscar Piastri war in China der beste Mann. Auch der langjährige Formel-1-Fahrer Jacques Villeneuve, heute GP-Experte bei Sky und Markenbotschafter von CardPlayer, ist gespannt darauf, wie das Anfang April im Rahmen des Grossen Preises von Japan weitergeht.

Der 163-fache GP-Teilnehmer Villeneuve glaubt daran, dass der bald 24-jährige Piastri (Geburtstag am Renntag von Suzuka) gegen den 25-jährigen Norris eine faire Chance erhält. Denn der elffache Grand-Prix-Sieger Villeneuve will herausgefunden haben: «McLaren kann Norris nicht Vorfahrt geben, weil Piastri einen Vertrag besitzt, der ihn davor schützt.»

Der Weltmeister von 1996 (mit Williams) vertieft: «So lange beide McLaren-Fahrer eine Chance auf den WM-Titel haben, wird es keine Stallorder geben – ausgenommen Fälle, in welchen es um die Konstrukteurs-Wertung geht oder wenn ein Fahrer ein technisches Problem hat.»



Villeneuve lobt die Art und Weise, wie Oscar Piastri in China vorgegangen ist: «Oscar ist schon ein cooler Hund. Lando hat ihn in Shanghai tüchtig unter Druck gesetzt, aber Piastri hat immer kühlen Kopf bewahrt. Lando war zunächst der schnellere Mann, doch als es um die Wurst ging, da hat er in der Quali gepatzt, und das hat ihn für den Grand Prix gleich mal ins Hintertreffen gebracht.»



«Piastri hat seine Aufgaben viel abgeklärter erledigt. Er hat aus diesem Wochenende viel geholt. Er zeigte eine saustarke Quali mit seiner ersten Pole-Position für einen Grand Prix, er ist prima ins Rennen gegangen, und er hat die Führung verteidigt, als hätte er in seinem ganzen Leben noch nie etwas Anderes getan.»



«Es geht in diesem Sport nicht immer nur darum, der Schnellere zu sein. Ganz oft musst du eben in den wichtigen Momenten mit Bedacht handeln und dich vom Druck nicht beirren lassen. Das ist Oscar Piastri in China prima gelungen.»