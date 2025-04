Charles Leclerc: «Der Rückstand ist immer noch gross»

Ferrari-Star Charles Leclerc schaffte es im Qualifying zum Japan-GP auf den vierten Platz. Der Monegasse war mit seiner Runde zufrieden, äusserte sich aber auch Kritisch zur Performance seines Dienstwagens.

Letztlich waren es etwas mehr als drei Zehntel, die Charles Leclerc auf den Pole-Rekord von Max Verstappen fehlten: Beim Abschlusstraining auf dem Suzuka Circuit schaffte es der Monegasse in allen drei Segmenten in die Top-5, am Ende reihte er sich hinter dem Red Bull Racing-Star und den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri auf dem vierten Platz ein.

Danach erklärte der 27-Jährige: «Meine Runde war wirklich gut. Ich gab alles und ich hätte nicht viel mehr rausholen können. Ich bin auch mit der Arbeit am Trainingsfreitag zufrieden, denn ich habe wirklich gut gearbeitet und noch viel Leistung gefunden. Im Qualifying lief es dann aber nicht ganz in die gewünschte Richtung.»

«Vor allem im letzten Abschnitt kämpfte ich entweder mit viel Über- oder viel Untersteuern. Aber mit der schnellen Runde bin ich sehr zufrieden», fasste Leclerc zusammen. Gleichzeitig forderte er: «Wir müssen weiter hart arbeiten, denn der Rückstand ist immer noch gross, wenn man uns mit McLaren und Red Bull Racing vergleicht. Und wir wollen diesen wettmachen.»

«Insgesamt war es aber eine positive Session, denn ich habe mich im Auto sehr viel wohler gefühlt. Ich habe bei meinem Fahrstil einen Weg gefunden, wie ich mehr Vertrauen ins Auto aufbauen kann, und das ist natürlich positiv. Aber wir haben auch andere Probleme, auf die ich hier nicht im Detail eingehen will. Es wird wohl etwas länger dauern, um diese in den Griff zu bekommen», verriet der achtfache GP-Sieger.

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,983 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,995

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,027

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,318

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,555

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,569

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,610

09. Alex Albon (T), Williams, 1:27,615

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,822

12. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,836*

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,897

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,906

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,000

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,570

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,622

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,696

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,877

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,271



* Wird in der Startaufstellung um 3 Positionen strafversetzt, weil er Lewis Hamilton im Weg war