Oscar Piastri (McLaren/3.) zu Verstappen: War ja klar

​Platz 3 für China-Sieger Oscar Piastri im Qualifying zum Traditions-GP von Japan auf dem atemberaubenden Suzuka Circuit. Der Australier gibt zu: «War ja klar, dass Verstappen da vorne mitmischt.»

Rein statistisch wird das eine knifflige Aufgabe für Oscar Piastri im kommenden Grand Prix von Japan: Seit 1991 ist das Rennen nur drei Mal von einem Fahrer ausserhalb der ersten Startreihe gewonnen worden! Und Oscar ist Dritter, hinter Max Verstappen und Lando Norris.

Aber davon lässt sich der Australier nicht bange machen, der am Suzuka-Renntag 24 Jahre alt werden wird. Piastri sagt nach der Qualifikation zum japanischen Formel-1-WM-Lauf: «War ja klar, dass Verstappen da vorne mitmischt. Schon im dritten Training war zu sehen, dass die Abstände zwischen den Spitzenpiloten sehr gering sind, und im dritten Quali-Segment wurde alles noch enger.»

Tatsächlich: Lando Norris als Zweiter nur 12 Tausendstelsekunden hinter Leader Verstappen, Piastri lediglich 44 Tausendstel hinter dem Niederländer!

Oscar weiter: «Das Auto hat sich gut angefühlt in der Quali, vor allem zu Beginn des dritten Quali-Teils. Aber in meiner letzten schnellen Runde lief es nicht so gut wie erhofft. Also ist alles möglich.»



«Ich habe das nagende Gefühl – wir haben heute nicht das Beste aus dem Wagen geholt, in der letzten Runde war mein erster Pistensektor unsauber, das war mir mit dem ersten Reifensatz leichter von der Hand gelaufen. Und wenn die Abstände so gering sind, dann bist du eben ratz-fatz Dritter und nicht Erster.»



«Fürs Rennen mache ich mir deshalb jedoch keine Sorgen. Denn ich weiss: Wir haben einen sehr soliden Speed im Wagen. Es hat sich bewahrheitet, was Lando und ich immer sagen, uns aber anscheinend immer noch niemand glaubt – wir haben nicht diesen markanten Vorsprung auf die anderen Rennwagen, wie es immer behauptet wird. Also ist die Pole von Max für mich durchaus nicht aus heiterem Himmel gekommen.»



Die Chance ist gross, dass mindestens ein Teil des Grand Prix von Japan auf nasser Bahn stattfinden wird. Noch ist aber nicht klar, wann und in welcher Intensität es regnen wird. Piastri dazu: «Das macht mir keinen Kummer, denn wir haben einen Rennwagen, der bei allen Bedingungen konkurrenzfähig ist.»



Der Plan des Australiers: «Nun, wir wollen zwei Ränge vorrücken. Wir glauben, dass wir ein Auto haben, das schnell genug ist, um erneut einen Doppelsieg herauszufahren. Aber dazu müssen wir an Max vorbei, und einfach wird das bestimmt nicht. Letztlich besteht fürs Rennen viel Ungewissheit, also lass ich das in aller Ruhe auf mich zukommen und verkopfe nichts.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,983 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,995

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,027

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,318

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,555

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,569

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,610

09. Alex Albon (T), Williams, 1:27,615

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,822

12. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,836

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,897

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,906

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,000

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,570

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,622

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,696

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,877

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,271