Christian Horner: Lob für Max Verstappen und Tsunoda

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner war nach der Sensations-Pole von Max Verstappen und dem ersten Qualifying-Einsatz von Yuki Tsunoda in Suzuka voll des Lobes für seine beiden Schützlinge.

Mit der Pole-Zeit sorgte Max Verstappen für die grosse Überraschung im Qualifying von Suzuka. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team legte die 5,807 km in 1:26,983 min und stellte damit einen neuen Pole-Rekord auf. Nach 280 Tagen darf der Titelverteidiger wieder vom ersten Startplatz in einen GP steigen. Zum vierten Mal in Folge darf er in Japan-GP die beste Ausgangslage bejubeln.

Das freute nicht nur den vierfachen Champion selbst, auch die ganze Boxencrew bejubelte die Glanztat des Ausnahmekönners. Und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner schwärmte vor laufender Kamera: «Das ist unglaublich, damit haben wir nicht gerechnet! Das war eine aussergewöhnliche Runde von Max, eine seiner besten Quali-Runden überhaupt.»

«Er hat jedes noch so kleine Bisschen an Performance aus dem Auto gekitzelt und damit etwas geschafft, das wir nicht erwartet haben. Das war für die ganze Mannschaft ein Motivationsschub. Wir haben die Abstimmung verändert und sein Team hat einen überragenden Job gemacht», lobte der Brite.

Nette Worte gab es auch für Yuki Tsunoda, der im Q2 ausschied und mit Platz 15 Vorlieb nehmen musste. Der Lokalmatador, der sein erstes Qualifying für das Red Bull Racing Team absolviert hatte, war im Q1 noch sehr viel konkurrenzfähiger, wie Horner betonte: «Im Q1 hat er sich in guter Form präsentiert, er war innerhalb einer Zehntelsekunde an Max dran und landete nur einen Platz hinter ihm.»

«Er konnte sich im Q2 nicht verbessern, ich denke, das lag daran, dass er mit etwas zu viel Speed in die erste Kurve ging und das nicht mehr wettmachen konnte. Aber ich glaube, er hätte es locker in die Top-10 schaffen können, und im Rennen kann er sich immer noch gut anstellen. Er hat sich sehr gut angestellt», fügte der 51-Jährige an.

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,983 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,995

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,027

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,318

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,555

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,569

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,610

09. Alex Albon (T), Williams, 1:27,615

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,822

12. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,836

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,897

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,906

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,000

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,570

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,622

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,696

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,877

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,271