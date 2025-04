3. Training: Wieder Feuer in Suzuka, Norris-Bestzeit

Die Formel-1-Stars rückten zur letzten freien Trainingsstunde auf dem Suzuka-Rundkurs aus. Wie schon am Vortag wurden die roten Flaggen gezeigt. Die Bestzeit stellte McLaren-Pilot Lando Norris auf.

Die Formel-1-Piloten durften auch im dritten freien Training nur wenige Minuten Gas geben, dann wurde die rote Flagge geschwenkt. Wie schon im zweiten freien Training wurde diese durch ein Feuer neben der Bahn ausgelöst. Denn der Funkenflug zwischen den Kurven 7 und 8 sorgte dafür, dass die Wiese brannte. Es dauerte acht Minuten, bis alle Flammen gelöscht waren, dann wurde wieder Gas gegeben.

Und einige Piloten waren wieder neben der Piste unterwegs. Zu dieser Gruppe gehörte etwa Jack Doohan, der am Vortag einen heftigen Crash hatte einstecken müssen. Der Australier aus dem Alpine-Team pflügte sich in der zweiten Degner-Kurve durchs Kiesbett. Mercedes-Rookie Kimi Antonelli tat es ihm kurz darauf gleich und auch die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris schafften es an gleicher Stelle nicht, dem Kiesbett fern zu bleiben, beide waren teilweise neben der Bahn unterwegs.

An einer anderer Stelle vertat sich Carlos Sainz. In der vorletzten Kehre der schnellen S-Kurven unternahm der Spanier in seinem Williams-Renner einen Ausritt. Mit ganz anderen Sorgen kämpfte Isack Hadjar, der am Funk von einem Problem im Cockpit sprach, bevor er die Box ansteuerte und ausstieg. Der Franzose konnte kurz darauf aber wieder ausrücken. Nicht sorgenfrei war auch Lance Stroll, der wegen Vibrationen am Steuer zur Box zurückkehrte, damit das Team die Ursache ermitteln konnte.

Sieben Minuten vor dem Ende der Session wurde erneut die rote Flagge geschwenkt. Wieder war es ein Feuer neben der Strecke, das die Zwangspause verursachte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Norris mit 1:27,965 min die Nase vor seinem Teamkollegen Piastri. Dahinter belegten George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Alex Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda und Hadjar die weiteren Top-10-Positionen.

Eine Schrecksekunde erlebte Gabriel Bortoleto. Der Sauber-Pilot schrie am Funk und meldete kurz darauf: «Irgendetwas ist mit dem Reifen, ich habe es gerettet. Oh Gott!» Der Brasilianer konnte aber unverrichteter Dinge die Box ansteuern. Die Rennleitung meldete eine halbe Minute vor dem Ende der Session, dass die GP-Stars nicht mehr ausrücken würden.

3. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,991

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,077

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,414

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,497

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,524

07. Alex Albon (T), Williams, 1:28,554

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,603

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,785

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,786

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,846

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,104

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,126

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,767

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,772

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,084

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,134

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,183

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,267

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,621