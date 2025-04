Lewis Hamilton, Ferrari: Keine Strafe vor Japan-Quali

​Nach dem zweiten freien Training zum Japan-GP in Suzuka mussten Vertreter von Ferrari und Aston Martin bei den Rennkommissaren antraben. Gegen Lewis Hamilton und Lance Stroll wurde ermittelt.

Garry Connelly (Australien), Mathieu Remmerie (Belgien), Pedro Lamy (Portugal) und Kazuhiro Tsuge (Japan) baten zu Gespräch – Ferrari und Aston Martin mussten bei den Rennpolizisten des Japan-GP antraben, weil gegen Lewis Hamilton und Lance Stroll ermittelt wurde.

Die Regelhüter wollten wissen, wieso sich der englische Superstar und der kanadische Milliardärssohn nicht an die Vorschriften von Formel-1-Rennleiter Rui Marques gehalten hatte.

Marques hatte in den Anweisungen für das GP-Wochenende von Japan definiert, dass sich Autos, die aus der Box in die Boxengasse fahren, sofort in die schnellere Spur links einbiegen. Und auch auf der linken Seite Probestarts durchführen.

Aber Hamilton und Stroll hielten sich nicht daran, sondern suchten auf der rechten Seite der Boxenausfahrt nach dem Feingefühl mit der Kupplung für einen guten Start.



Nach der Anhörung urteilten die Regelhüter mit Augenmass: keine Strafe für Hamilton und Stroll, sondern lediglich eine Warnung.





2. Training, Suzuka

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,114 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,163

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,518

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,544

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,559

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,567

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,586

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,670

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,757

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,832

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,023

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,062

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,335

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,507

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,654

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,733

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,978

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,625

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,845

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,659





1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147