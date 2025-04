Lando Norris nach P2 im Quali: «Das reicht nicht»

McLaren-Star Lando Norris war vor dem Start des Qualifyings in Suzuka der grosse Favorit für die Pole. Diese sicherte sich aber Max Verstappen. Norris lobte den Red Bull Racing-Star und sprach Klartext.

Bis zum Schluss des Qualifyings in Japan hatte keiner Max Verstappen auf der Liste der Pole-Favoriten. Der vierfache Champion hatte die freien Trainings auf dem Suzuka Circuit auf den Rängen 5, 8 und 5 abgeschlossen und erklärt, dass sein Auto in einigen Kurven gut, in anderen aber unfahrbar war.

Im Q1 war er der Sechstschnellste, im zweiten Segment des Abschlusstrainings verbesserte er sich auf den dritten Platz. Und als es darauf ankam, zauberte er die Pole-Runde aus dem Hut. Mit 1:26,983 min stellte er einen neuen Pole-Rekord auf. Die Papaya-Gegner Norris und Russell blieben 12 bzw. 44 Tausendstel langsamer.

Der zweitplatzierte Brite erklärte nach dem Aussteigen grosszügig: «Ich bin glücklich. Gratulation an Max, er hat einen guten Job gemacht – Hut ab! Man muss es anerkennen, wenn jemand eine Runde in den Asphalt brennt, die so gut ist, wie seine gewesen sein muss.»

Und Norris ergänzte: «Ich habe das Gefühl, alles aus dem Auto herausgeholt zu haben. Der Rückstand auf Max war sehr klein, er hat aber einen super Job gemacht. Es ist gut, dass beide McLaren-Fahrer so weit vorne sind, aber das reicht nicht.»

Über seinen Fehler in der ersten Q3-Runde sagte der 25-Jährige: «Ich war ausgangs der siebten Kurve mit einem Rad draussen, und leistete mir einige kleine Fehler. Das zeigt, wie schnell man hier Zeit liegen lassen kann. Meine letzte Runde war aber aber sehr gut, wenn ich noch einmal raus müsste, wäre ich wohl nicht so schnell. Ich habe das Gefühl, dass wir am Limit waren, es reichte heute einfach nicht.»

Mit Blick aufs Rennen ergänzte Norris: «Das Ziel ist natürlich der Sieg, aber keiner weiss, was das Wetter machen wird. Wir könnten wieder ein Rennen wie in Australien erleben. Das wird sicher aufregend. Wir wollen an Max vorbei, aber er wird sich sicherlich dagegen wehren. Ich freue mich auf den Kampf mit ihm.»

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,983 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,995

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,027

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,318

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,555

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,569

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,610

09. Alex Albon (T), Williams, 1:27,615

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,822

12. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,836

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,897

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,906

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,000

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,570

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,622

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,696

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,877

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,271