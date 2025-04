Charles Leclerc: «Dann ist das noch enttäuschender»

Charles Leclerc erlebte auf dem Suzuka Circuit ein einsames Rennen. Der Monegasse aus dem Ferrari-Team fuhr von Startplatz 4 los und kam nach 53 Runden auf der gleichen Position ins Ziel.

Charles Leclerc wusste nach dem Japan-GP: Mehr als den vierten Platz hätte er im dritten GP des Jahres nicht erreichen können. Zu schnell waren Sieger Max Verstappen und die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri, die auf dem Podest landeten. Leclerc selbst beteuerte nach dem Fallen der Zielflagge: «Da war nicht mehr Leistung, die ich im Auto hätte finden können.»

Und er stellte sich und seiner Mannschaft ein gutes Zwischenzeugnis aus: «Als Team haben wir einen guten Job gemacht, was die Strategie, die Fahrzeug-Balance und das Optimieren des Resultats angeht.» Gleichzeitig sagte er auch: «Aber ich würde sagen, es ist deshalb noch enttäuschender, wenn man alles perfekt macht, und dann dennoch nur der vierte Platz dabei rauskommt.»

«Wir haben im Vergleich zu den Spitzenreitern jede Runde mindestens zwei, drei Zehntel verloren. Im ersten Stint lief es nicht schlecht, aber danach haben wir etwas von unserer relativen Performance eingebüsst. Ich denke aber, dass das daran lag, dass die anderen Fahrer im ersten Stint etwas vorsichtiger ans Werk gegangen sind», fügte der 27-Jährige an.

Und Leclerc fasste zusammen: «Das Positive ist also, dass wir an diesem Wochenende das Beste aus unserer Lage gemacht haben, das Negative ist jedoch, dass uns derzeit das Tempo fehlt. Ich habe beim Fahrstil einen Weg gefunden, das Potenzial des Autos besser ausschöpfen zu können. Ob das auf allen Strecken funktioniert, muss ich erst noch prüfen. Wenn das der Fall ist, dann bin ich zuversichtlich, was den Rest der Saison angeht. Aber wenn wir alles rausholen und das am Ende nur für Platz 4 reicht, dann ist das natürlich nicht berauschend. Ich hoffe einfach, dass wir bald mehr Leistung finden können. Und wir sollten auch bald mal ein paar neue Sachen ans Auto bekommen.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0