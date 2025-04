Fred Vasseur betont: Daran muss Ferrari arbeiten

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zog nach dem Rennen in Suzuka Zwischenbilanz. Der Franzose erklärte nach Platz 4 von Charles Leclerc und Rang 7 von Lewis Hamilton, wo die Scuderia aus Maranello nachlegen muss.

Die WM-Situation nach drei Grands Prix und einem Sprintrennen gestaltet sich für Ferrari enttäuschend. Nachdem das Team im Vorjahr noch bis am Ende um den WM-Titel der Konstrukteure hatte mitkämpfen und den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton hatte verpflichten können, startete die Mannschaft aus Maranello und ihre leidenschaftliche Fan-Schar mit hohen Erwartungen ins neue Jahr.

Doch der Auftakt in Melbourne gestaltete sich bescheiden, die Ränge 8 und 10 von Charles Leclerc und dessen neuen Teamkollegen brachten nur fünf WM-Punkte. In China feierte Hamilton dann seinen ersten Sieg im Mini-Rennen, für das er sich auch die Pole gesichert hatte. Leclerc kam als Fünfter ins Ziel und somit holte das Duo bereits am Samstag 12 WM-Zähler.

Im Rennen kam dann die bittere Pille der Doppel-Disqualifikation, weshalb es dabei blieb. Und beim jüngsten Kräftemessen in Japan schaffte es Leclerc als Vierter und Hamilton als Siebter ins Ziel. Damit kommt der älteste GP-Rennstall der Welt auf 35 WM-Punkte. Natürlich hatte man sich mehr von den ersten WM-Runden versprochen.

Teamchef Fred Vasseur fasste zusammen: «Das Ergebnis von Japan hat bestätigt, was schon das Qualifying gezeigt hat: Mit unserem Auto konnten wir wahrscheinlich nicht mehr holen, wir waren zwei, drei Zehntel langsamer als die Fahrer vor uns.»

«Das Positive ist, dass wir Punkte mitnehmen konnten, wir hatten ein sauberes Wochenende, gute Boxenstopps, eine gute Strategie. Operativ ist also alles gut gelaufen, das ist wichtig für das Selbstbewusstsein des Teams», tröstete sich der Franzose.

Gleichzeitig betonte der Ingenieur: «Wir müssen noch an der Abstimmung und der Balance des Fahrzeugs arbeiten. Wir müssen uns auf die restlichen 21 Rennen konzentrieren, und es kommen sicher noch viele Chancen, um uns zu verbessern und aufzuholen. Wir denken jetzt noch nicht so an die WM und konzentrieren uns vorerst auf das nächste Rennwochenende in Bahrain. Das wird speziell, denn da haben wir drei Tage lang getestet, wir wissen also ein bisschen besser, wie sich die Reifen verhalten.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0