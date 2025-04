Andrea Stella: Darum gab es keine McLaren-Stallorder

Im Japan-GP war Oscar Piastri streckenweise schneller als sein McLaren-Teamkollege Lando Norris. Dennoch gab es beim Papaya-Team keinen Platztausch. Aus gutem Grund, wie Teamchef Andrea Stella erklärt.

Für das McLaren-Team gab es in Suzuka 33 frische WM-Punkte, damit sammelten die Team-Weltmeister in Japan mehr Punkte als der Rest des Feldes. Doch ganz glücklich blickte in der Papaya-Box keiner in die Runde, denn den Sieg holte sich Red Bull Racing-Star Max Verstappen. Lando Norris und Oscar Piastri kamen auf den Plätzen 2 und 3 ins Ziel.

Letzterer hatte gar keine Chance, den Spitzenreiter anzugreifen – obwohl er streckenweise schneller als sein Stallgefährte unterwegs gewesen war. Dass er durchaus Tempo machen konnte, betonte der ehrgeizige Australier auch am Funk. Doch die Anweisung, ihn nach vorne zu lassen, um den Druck auf den Red Bull Racing-Star an der Spitze zu erhöhen, kam nicht.

Aus gutem Grund, wie Teamchef Andrea Stella erklärte. Er sagte zum Funkverkehr mit Piastri, der am Rennsonntag seinen 24. Geburtstag feiert: «Es ist nur fair, dass Oscar seine Meinung sagt, aber ich glaube nicht, dass es diesmal möglich war, zu überholen.»

«Er kam nah an Lando Norris heran, weil dieser immer wieder etwas Luft zu Verstappen schaffen musste. Denn sobald du auf eine Sekunde oder weniger an den Vordermann herangerückt bist, brach die Leistung in der verwirbelten Luft ein», holte der Italiener aus.

«Es war also ein grosser Speed-Unterschied nötig, um überhaupt einen Versuch zu starten, das lag am neu asphaltierten Bereich, der die Streckencharakteristik stark verändert hat. Acht Zehntel waren es mindestens, die man schneller sein musste, um überhaupt anzugreifen. Deshalb glaube ich nicht, dass es möglich gewesen wäre, anzugreifen. Und deshalb muss man auch vorsichtig sein, wenn es um voreilige Urteile von aussen geht», mahnte Stella.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0