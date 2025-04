Für mehr Spannung? Weiche Reifen erstmals im Einsatz

Beim F1-Grand-Prix der Emilia-Romagna wird im Mai erstmals der neue superweiche C6-Reifen im Einsatz sein. Sorgt eine weichere Mischung für mehr Spannung? In Japan gab’s Kritik, weil die Reifen zu wenig abbauten.

Frischer Wind für den Europa-Auftakt!

In Imola wird erstmals der neue superweiche C6-Reifen zum Einsatz kommen. Das gab Reifenhersteller Pirelli bekannt. Für die Rennen in Miami (4. Mai) und in der Emilia-Romagna (18. Mai) haben sich die Italiener für jeweils eine Kategorie weicher als im Vorjahr entschieden – für Imola bedeutet das ein Spektrum von C4 bis C6. Für den seit 2025 neuen C6 ist es eine Premiere!

Obwohl Pirelli zuletzt für seine harten Reifen kritisiert wurde, bleibt es für den Bahrain-GP bei der härtesten möglichen Reifenmischung (C1-C3). Die Planungen für die Reifen für jedes Rennen inklusive Produktion finden langfristig statt. Eine kurzfristige Änderung wäre (selbst wenn gewollt) logistisch nicht darstellbar.

Das Japan-Rennen war wegen des geringen Reifenabbaus zu einem Ein-Stopp-Rennen geworden – und galt unter Fans als ziemlich langweilig. Grund für die geringe Abnutzung war einmal der neue Asphalt auf der Strecke – und andererseits die Härte der Mischung.

Pirellis Motorsportdirektor Mario Isola erklärt die Strategie: «Als wir mit der Planung der Produktion und des Versands von Reifen für die ersten Rennen begannen, wollten wir zu Beginn der Saison alle Mischungen der neuen Reihe einsetzen, da sie auf Rennstrecken mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften zum Einsatz kommen.» Von Bahrain und Japan (u.a. C1) bis Imola (u.a. C6) wird also die gesamte Spanne bis zum siebten GP im Einsatz gewesen sein.

Isola: «Das hilft uns, so schnell wie möglich so viele nützliche Daten wie möglich zu sammeln, um unsere Auswahl für die zweite Jahreshälfte zu treffen. Für 2025 haben wir im Vergleich zum letzten Jahr eine größere Auswahl: Die verschiedenen Mischungen unterscheiden sich in Bezug auf die Leistung effektiver voneinander und scheinen insgesamt weniger anfällig für eine Überhitzung der Lauffläche und eine Körnung zu sein. Das ermöglicht es uns auch, mit neuen Lösungen zu experimentieren und Entscheidungen zu treffen, die zu einer Vielzahl möglicher Strategien führen können, sowohl in Bezug auf die Reifenverwendung als auch auf die Anzahl der Boxenstopps.» Mehr Abwechslung also!

Pirelli berichtet, man habe positive Rückmeldung von den Teams zur Stabilität der Reifen bekommen. Die Rennställe freuen sich natürlich, wenn der Reifen länger hält. Isola sagt aber auch: «Wir müssen ein Gleichgewicht finden zwischen diesem Wunsch und dem gemeinsamen Wunsch aller wichtigen Interessengruppen in unserem Sport, die Voraussetzungen für unvorhersehbare und spektakuläre Rennen zu schaffen. Reifen und ihr Verhalten sind ein wichtiger Teil dieses Bildes, und als Partner der Formel 1 möchten wir in dieser Hinsicht proaktiv sein.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0