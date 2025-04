Horner zu Max Verstappen: «Das kann alles ändern»

​Nach der phänomenalen Fahrt von Max Verstappen beim Formel-1-GP von Japan liegt der Niederländer nur einen Punkt hinter Lando Norris. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt, wie das weitergeht.

Während die Königsklasse vom einen Rennen (Japan) zum nächsten (Bahrain) gehetzt ist, mit Saudi-Arabien in knapp zehn Tagen darauf folgend, haben viele Menschen vielleicht vergessen, dass an GP-Wochenende Nummer 9 eine Veränderung auf uns zukommt.

Nach den Rennwochenenden von Australien, China, Japan, Bahrain, Saudi-Arabien, Miami, Emilia-Romagna und Monaco werden die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA den Ingenieuren die Daumenschrauben ein wenig anziehen – es geht darum, dass sich Flügel-Elemente weniger verbiegen sollen, was derzeit zum geschickten Gewinn von Top-Speed genutzt wird.

Schon 2024 ist McLaren unterstellt worden, ein Teil des eindrucksvollen Speed gehe auf sehr clever entworfene Flügel zurück. Und damit das hier klar ist: Die Rennwagen von Lando Norris und Oscar Piastri haben die ständigen Überprüfungen der FIA-Kommissare immer bestanden, die Techniker loten hier lediglich Grauzonen des Reglements aus. So wie das andere Teams auch machen.

Jedenfalls werden in Spanien Anfang Juni strengere Kontrollen der Frontflügel eingeführt, und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wittert da in Sachen Titelchancen von Max Verstappen: «Das kann alles ändern.»



Gegenüber unseren Kollegen von Channel 4 hat Horner dargelegt: «Niemand sollte unterschätzen, was da auf die Formel 1 zukommt. Das könnte die Weichen in dieser Weltmeisterschaft neu stellen. Zwischen den besten vier Rennställen geht das verflixt eng zu und her, da kann so etwas viel bewirken.»



Bis dahin gilt für den Niederländer: Sich trotz der Überlegenheit von McLaren in der Nähe von Norris und Piastri aufhalten.



Horner glaubt auch, dass Verstappen mit seinem Sieg wie ein Hai Blut gerochen hat. «Ich sehe einen Max, der härter denn je arbeitet. Gewiss, er verlangt viel von uns, aber er gibt uns auch sehr viel zurück.»



Was die Zukunft des vierfachen Champions angeht, so hat sich gemäss Horner nichts verändert (allen angeblichen Sirenen-Rufen von Aston Martin zum Trotz). «Wir wissen, dass wir ihm ein Siegerauto hinstellen müssen, um ihn happy zu machen. Und genau daran arbeiten wir. So lange wir ihm ein gutes Umfeld bieten, wird er für keinen anderen Rennstall antreten.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0