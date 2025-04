Lewis Hamilton hat Sorgen: Ferrari hinterfragt Update

​Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hatte davon gesprochen, dass er sich fürs GP-Wochenende von Bahrain Fortschritte verspricht. Aber nun ist davon die Rede, dass neue Teile gar nicht kommen.

Fährt Lewis Hamilton auch in Bahrain hinterher? Der Ferrari-Superstar hatte so gehofft, dass jüngste Verbesserungen an seinem Rennwagen schon auf dem Bahrain International Circuit zum Einsatz kommen würden. Aber das scheint nun in Frage gestellt zu sein.

Der Hintergrund wurde von Lewis Hamilton selber thematisiert, im Rahmen des Japan-GP in Suzuka: «An den ersten drei GP-Wochenenden gab es da ein Defizit, was einen ganz bestimmten Aspekt des Autos angeht. Das führt dazu, dass ich unterdurchschnittlich abschneide.»

Lewis wollte keine Einzelheiten verraten, sondern beschränkte sich darauf: «Wir haben etwas gefunden, was die wenig berauschende Leistung erklären könnte. Wenn das behoben ist, dann sollte es aufwärts gehen. Aber ich verliere gewiss eine Zehntelsekunde pro Runde.»

«Wir werden in Sachen Set-up ein wenig anders vorgehen als zuvor. Ich stecke noch immer in einer Lernphase, und wenn ich mehr über den Rennwagen und über die Arbeitsweise weiss, dann fällt es mir leichter, spezifische Vorschläge bei der Abstimmung zu machen.»



Aerodynamische Verbesserungen sollen den Ferrari endlich auch im Grand Prix siegfähig machen. Das war an sich in Form eines markanten Evo-Pakets für Miami geplant.



Dann aber traten die Schwierigkeiten für Hamilton mit dem Handling des Autos zu Tage, und nun könnte der neue Unterboden vorgezogen eingesetzt werden.



Doch die – in Sachen Ferrari hervorragend informierte – Gazzetta dello Sport geschrieben: Vielleicht wird diese Verbesserung bis nach Miami aufgeschoben, zusammen mit dem ganzen Rest, Hamilton müsste also in Bahrain und auch in Saudi-Arabien darauf verzichten und in der bisherigen Spezifikation fahren.



Der verbesserte Boden scheint einsatzbereit zu sein. Doch die Gazzetta berichtet, dass sich bei Ferrari zwei Lager gebildet haben. Die einen sind der Ansicht, nur ein direkter Vergleich mit dem Rennauto in Stand Wintertest (also ohne neuen Boden) würde zeigen, wie die bisherigen Probleme zu lösen sind. Und man sollte kein Evo-Paket ans Auto packen, wenn die bisherigen Schwierigkeiten nicht restlos verstanden worden sind.



Offenbar unterstützen Teamchef Fred Vasseur und Technikdirektor Loic Serra diesen Weg – lieber die Fahrzeugbalance optimieren, bevor dann die leistungssteigernden Teile kommen.



Die andere Fraktion ist der Ansicht, man sollte ein Teil, das die Leistungsfähigkeit verbessert, sofort an den Wagen bringen, um Hamilton und Leclerc zu helfen. Das finden offenbar die Aerodynamiker.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0