George Russell, Mercedes: Wie passen Hamilton-Schuhe?

​Der Engländer George Russell musste in der Formel 1 Anfang 2025 in ziemlich grosse Schuhe schlüpfen: Team-Leader nach Lewis Hamilton. Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin sagt, wie Russell sich so macht.

Neue Rolle für George Russell Anfang 2025: Nachdem sich Lewis Hamilton zu Ferrari abgeseilt hatte, wurde der 27-jährige George neuer Leitwolf bei Mercedes. So mancher Fan fragte sich: Sind diese Schuhe für den dreifachen GP-Sieger nicht eine Nummer zu gross?

Aber Russell überzeugt mit soliden Leistungen: Fünfter, Zweiter und Vierter in den ersten drei GP-Abschlusstrainings von Australien, China und Japan, in den WM-Läufen von Melbourne und Shanghai dann jeweils Dritter, in Suzuka Fünfter – stark.

Auch vom leitenden Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin gibt es viel Lob. Der Brite sagt über Russell: «Was innerhalb der Mannschaft auffällt – George ist sehr ruhig und ruht in sich. Er hat in den ersten Rennen einen grossartigen Job gemacht, das ist wirklich ermutigend.»

«Er scheint seiner neuen Position im Team sehr entspannt gegenüberzustehen. Er treibt uns hart an und ackert selber Tag und Nacht. Was die Arbeit mit Kimi Antonelli angeht, so versucht George, dem jungen Italiener seine Erfahrung zugute kommen zu lassen. Ich würde sagen, dass George in diese Rolle gut hineingewachsen ist.»



«Wir wussten immer, dass Russell schnell ist, aber er hat in diesem Jahr ein Selbstvertrauen und eine Gelassenheit an den Tag gelegt, die sich prima machen. Das turbulente Rennen in Melbourne ist ein gutes Beispiel – George hat in Australien sehr gut mit uns kommuniziert, was das Wetter anging und was er im Auto fühlte. Wir haben viele dieser Informationen genutzt, um die Strategie auf Kimis Seite zu kopieren, denn für Kimi war vieles davon neu. Es ist wirklich erfreulich zu sehen, wie die beiden zusammenarbeiten und wie George in diese Rolle hineingewachsen ist.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0