Bagnaia näher an Marc Marquez dran? «4 sec schneller»

Der zweifache MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia erlebt eine schwierige Saison 2025, glaubt aber, dass er es bald wieder mit seinem Ducati-Kollegen Marc Marquez aufnehmen kann. Für Jorge Martin hat er einen Ratschlag.

Seit 2021 hat Francesco Bagnaia die MotoGP-WM immer in den Top-2 beendet, 2022 und 2023 wurde er Champion. Dieses Jahr hat der Italiener gegen die Marquez-Brüder Marc und Alex noch kein Mittel gefunden, nach dem Wochenende auf dem Sachsenring sagte Bagnaia, dass Platz 3 hinter ihnen derzeit seine Position wäre.

Pecco gab am Donnerstag in Brünn zu, dass er nach den Wintertests andere Erwartungen an dieses Jahr hatte, sagte aber auch: «Die Saison ist noch nicht vorbei, vielleicht kann ich in der zweiten Hälfte zurückschlagen. Es stimmt, dass ich während der Tests in Malaysia glücklich war über mein Gefühl mit dem Motorrad. Die Schwierigkeiten begannen in Thailand, seit dem Saisonstart leisteten zwei andere Fahrer bessere Arbeit als ich. Bislang reichte mein Potenzial für Platz 3, deshalb bin ich auch Dritter der Meisterschaft.»

«Ich weiß, dass gewinnen im Moment kompliziert ist», fuhr der 28-Jährige fort. «Ich muss einen Schritt zurück machen, die Dinge besser analysieren und meinen Ansatz ändern. Wir arbeiten, um dorthin zu kommen, was ich für mein Level halte. Ich hatte nicht erwartet, in der ersten Saisonhälfte so zu straucheln. Es stimmt, dass die erzielten Ergebnisse nicht das sind, was wir wollen. Wir müssen die Dinge verstehen und positiv sehen, um Schritt für Schritt zurück an die Spitze zu kommen. Die in den letzten Grands Prix geleistete Arbeit eröffnet uns mehr Potenzial. Wenn ich gut in das Brünn-Wochenende starte und viele Runden drehen kann, dann kann ich um mehr kämpfen. Um das zu erreichen, muss ich zuerst um Platz 2 kämpfen. Wenn das gelingt, muss ich schauen, ob ich auch um den Sieg kämpfen kann.»

Man spürt: Bei Bagnaia herrscht vor den Rennen in Tschechien einige Zuversicht. «Ich habe von den Rundenzeiten während des Tests gehört, sie waren vier Sekunden schneller als in der Vergangenheit, das wird Spaß machen», grinste der 30-fache MotoGP-Sieger. «Die Ducati passt gut auf diese Strecke, mein Fahrstil ebenfalls. Mit dem hohen Grip werden wir extrem konkurrenzfähig sein. Yamaha wird auch wettbewerbsfähig sein, wobei es auch viele Geraden und Beschleunigungsphasen gibt – mal sehen.»

Wie beurteilt Bagnaia das Comeback von Weltmeister Jorge Martin in Brünn? «Nachdem, was ihm passiert ist, braucht er einen Neustart», betonte das Ducati-Ass. «Seine Saison begann mit zwei Stürzen innerhalb 13 Runden in Malaysia mit einer schweren Verletzung. Als er bereit für seine Rückkehr war, crashte er vor dem ersten Rennen beim Supermoto-Training erneut und verletzte sich wieder. Dann kam er in Katar zurück, zeigte ein solides Wochenende und hatte einen unglücklichen Sturz mit Diggia. Ich glaube, dass er jetzt ruhig und entspannt agieren muss, um ohne Eile und Druck zu seiner Pace zu finden. Er muss sich keine Ziele setzen, sondern das Motorrad kennenlernen – für ihn ist es neu. Nachdem, was er erlebt hat, ist es nicht einfach, das alles auf die Reihe zu bekommen. Es ist schön, dass wir die Nummer 1, den Weltmeister, zurück auf der Strecke haben, das ist gut für die Meisterschaft.»