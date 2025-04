Carlos Sainz: Saudi-Rückkehr nach Blinddarm-OP

Carlos Sainz dürfte sich an das Saudi-Arabien-Wochenende vor einem Jahr mit Schrecken erinnern: Weil er eine Blinddarmentzündung hatte, musste der Spanier operiert werden, verpasste das Rennen.

Für Williams-Pilot Carlos Sainz ist die Rückkehr nach Jeddah eine besondere: Seit März 2023 ist der Spanier nicht mehr auf der Strecke in Saudi-Arabien gefahren, damals noch für Ferrari.

Sainz vor dem Rennen: «Ich bin diese Strecke seit zwei Jahren nicht mehr richtig gefahren, nachdem ich sie letztes Jahr verpasst habe, daher freue ich mich auf diesen spannenden Kurs und bin gespannt, welche Erkenntnisse wir aus den letzten zwei Wochen mitnehmen können, um das Wochenende optimal zu gestalten.»

Sainz musste 2024 am Jeddah-Wochenende wegen einer Blinddarmentzündung kurzfristig operiert werden, verpasste das Rennen. Oliver Bearman – damals Ferrari-Reservepilot, jetzt Rookie bei Haas – sprang damals für den Spanier ein. Sainz kam überraschenderweise nur kurz nach dem minimalinvasiven Eingriff an die Strecke – konnte aber natürlich nicht fahren. Aber schon beim nächsten GP in Australien war er zurück – und gewann in Melbourne!

Sainz wurde 2023, bei seinem letzten Saudi-GP, Sechster. Der Spanier, der im Winter von Williams zu Ferrari gewechselt ist, sagt zum Kurs am Roten Meer: «Es ist eine schnelle Strecke, die einen konstanten Aufbau während der Trainingssitzungen erfordert und volles Vertrauen in das Auto im Qualifying verlangt.» Wegen der vielen Highspeed-Passagen und kleinen Auslaufzonen gilt die Strecke als sehr anspruchsvoll.

In Bahrain vor einer Woche hatte Sainz noch das Rennen vorzeitig beenden müssen: Der Spanier hatte nach einer Kollision eine Strafe kassiert und starke Schäden am Seitenkasten. Man entschied sich bei Williams, das Auto in die Garage zu holen.

Sainz: «Es ist zwar nie ein gutes Gefühl, mit einem DNF aus dem Rennen zu gehen, aber wir haben während des gesamten Wochenendes in Bahrain ein gutes Tempo gezeigt, sodass wir versuchen werden, dies in Saudi-Arabien fortzusetzen.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6