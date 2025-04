Max Verstappen hofft: Viel Neues in Jeddah und danach

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen schöpft Hoffnung: Red Bull Racing legt in Jeddah, Miami und Imola mit neuen Teilen nach. Der Niederländer spricht auch über die Probleme mit dem Windkanal.

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen musste in Bahrain hartes Brot essen: Sein RB21-Rennwagen war nicht konkurrenzfähig, der 27-jährige Niederländer rettete mit Ach und Krach einen sechsten Platz ins Ziel.

Für das GP-Wochenende von Saudi-Arabien hingegen darf der 64-fache GP-Sieger hoffen: Die schnellen Kurven des Jeddah Corniche Circuit sollten (wie vor zwei Wochen Suzuka) dem RB21 eher munden als der Stop and go-Charakter des Bahrain International Circuit.

Neu von Red Bull Racing in Jeddah gemäss FIA: Grösserer Luftauslass am Ende der Motorverkleidung, aufgrund der höheren Temperaturen, dazu ein optimierter «beam wing» (Zusatzflügel über dem Getriebe), für mehr Windschlüpfigkeit.

Allerdings: Ein Rennstall muss bei der FIA nur als Neuheiten angeben, was von Auge ersichtlich ist. Nicht aber, was unter dem Auto passiert oder in einem Seitenkasten. RBR soll einen verbesserten Unterboden am Wagen haben in Jeddah, der das Druckzentrum nach hinten schieben soll, dazu ist an der Gewichtsverteilung gearbeitet worden. Für Miami und Imola sind weitere Verbesserungen aufgegleist.



Max Verstappen sagte zu den Problemen von Red Bull Racing in seiner Runde mit niederländischen Journalistenkollegen: «Grundsätzlich wissen wir besser als 2024, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Bei den Schwierigkeiten im vergangenen Jahr war uns bis Monza nicht ganz klar, was das Problem ist. Das ist jetzt anders, was bedeutet, dass die kommenden Verbesserungen hoffentlich die Balance ändern.»



Max redet nicht um den heissen Brei herum: «Bahrain war sehr schwierig, und Platz 6 ist natürlich nicht die Position, um die wir kämpfen wollen. Ich vertraue darauf, dass unsere Mannschaft das Richtige tut.»



Zu den Schwierigkeiten mit dem Windkanal meint Max: «Ich weiss, dass wir bereits Erfahrung damit haben, dass der Windkanal nicht immer vollständig anzeigt, was später auf der Rennstrecke passiert. Das Problem ist, dass sie manchmal die kleinen Details nicht ganz perfekt hinbekommen. Die Unterschiede zwischen dem letztjährigen und dem diesjährigen Auto sind noch nicht gross genug, um wirklich eine andere Balance zu finden. Wir arbeiten daran.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6