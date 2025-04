Russell über Hamilton: «Ich weiß, wozu er fähig ist»

George Russell bei der Ankunft an der Strecke in Jeddah

Drei Jahre lang waren George Russell und Lewis Hamilton Teamkollegen bei Mercedes. Seit dem Hamilton-Wechsel zu Ferrari hat der Brite Schwierigkeiten. Doch Russell weiß, was in ihm steckt. Und spricht sogar von «Magie».

In der Fahrer-Wertung ist das Kräfteverhältnis zwischen den beiden früheren Teamkollegen George Russell (Mercedes) und Lewis Hamilton (jetzt Ferrari) klar: Russell liegt mit 63 Punkten an Rang 4, Hamilton ist siebter mit nur 25 Punkten.

Hat sich Hamilton also verwechselt? Oder dauert es nach einer kompletten Karriere mit Mercedes-Motor einfach etwas länger mit der Eingewöhnung? Hamiltons früherer Stallgefährte (2022 bis 2024) hat eine klare Meinung dazu.

George Russell will Hamilton nicht abschreiben – im Gegenteil: «Er ist nach Fernando (Alonso, Anm.) der erfahrenste Fahrer in der Startaufstellung, ein siebenmaliger Weltmeister und eine unglaubliche Persönlichkeit und Fahrer. Wir haben in China, also im zweiten Rennen der Saison, die Sprint-Pole gesehen und wie er den Sprint bequem gewonnen hat.» Hamilton holte den Sieg im China-Sprint, im Rennen wurde er dann allerdings disqualifiziert.

Russell sagt über Hamilton: «Ich weiß, wozu er fähig ist. Es ist nicht einfach, zu einem neuen Team zu gehen. Der Wettbewerb ist hart. Aber er ist ein großartiger Fahrer und ich bin mir sicher, wenn die Dinge erst mal Klick machen, so wie es in China der Fall war, dann werden wir mehr von der Magie sehen.»

Dennoch ist Russell davon überzeugt, dass bis zum Spanien-Rennen weder er noch Hamilton siegen werden. Der Brite sieht nämlich McLaren klar vorne – bis die neue technische Direktive zu flexiblen Flügen gilt.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6