Jack Doohan: «Versucht, nicht darüber nachzudenken»

Jack Doohan vor seinem insgesamt sechsten Formel-1-Rennen in Jeddah. Zusätzlich zu den vier GPs 2025 fuhr er bereits 2024 in Abu Dhabi

Alpine-Pilot Jack Doohan hat in seiner noch jungen Formel-1-Karriere schon einiges durch: Konstante Spekulationen über seinen Vertrag und die mögliche Entlassung, Unfälle und Rückschläge. Wie der Australier damit umgeht.

Noch bevor Jack Doohan überhaupt sein erstes Rennen für Alpine gefahren ist, kamen bereits Spekulationen auf, dass der Australier bereits vor der Saison oder nach einer Handvoll Rennen entlassen würde. Mindestens das fünfte Saisonrennen jetzt am Wochenende in Jeddah plant Alpine mit Doohan.

Über seinen Vertrag und ein mögliches Aus wurde dennoch bislang seine gesamte bisherige F1-Karriere über spekuliert. Doohan verrät sein Rezept, wie er damit umgeht: «Ich habe versucht, nicht darüber nachzudenken. Wir wissen intern, wie meine Vertragslage ist.»

Der junge Australier (und Sohn von Motorrad-Legende Mick Doohan: «Ich kann mich nur darauf konzentrieren, was ich und das Team hier zu tun haben, und so schnell wie möglich auf Geschwindigkeit zu kommen.» Das hat zuletzt auf jeden Fall schon mal deutlich besser geklappt als zu Saisonbeginn. Sein Teamkollege Pierre Gasly wurde in Bahrain starker Siebter, holte damit die ersten sechs Punkte fürs Team. Auch für Doohan ging es bergauf: Er blieb zwar punktlos, schnitt aber mit Rang 14 schon mal besser ab.

Nach einem Crash in Melbourne im Rennen und in Japan im Training war viel Kritik laut geworden. Dennoch versucht Doohan, das Positive auch aus diesen Wochenenden zu ziehen: «Es war gut, dass wir in den letzten vier Rennen einige gute Momente gezeigt haben und die reine Geschwindigkeit da ist. Es gibt viele starke Aspekte, auf die wir aufbauen können, und jetzt geht es nur noch darum, all diese Dinge zusammenzufügen, dann werden wir mit Sicherheit Großes erreichen können.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6