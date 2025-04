Charles Leclerc: «Sollte ein enges Qualifying werden»

Die Trainings vom Freitag versprechen ein spannendes Formel-1-Qualifying in Jeddah/Saudi-Arabien. Ferrari-Pilot Charles Leclerc prognostiziert: «Wenn wir alles zusammenbringen, sollte es ein enges Qualifying werden.»

Kann Ferrari am Saudi-Arabien-Wochenende in der Formel 1 wieder ganz oben mitmischen? Die Trainingsergebnisse vom Freitag dürften der Scuderia vorsichtige Hoffnung machen: Charles Leclerc wurde am Nachmittag Dritter und am Abend Vierter.

Leclerc sagte am Freitagabend: «Im Vergleich zu den Autos vor uns fehlt uns ein bisschen Tempo, aber wenn wir alles zusammenbringen, sollte es ein enges Qualifying werden.»

Generell offenbart ein Blick auf die Zeitenliste: Das Feld ist eng zusammen.

Leclerc: «Wir scheinen alle ziemlich nah beieinander zu liegen. McLaren ist einen Schritt voraus, aber wir werden uns auf uns selbst konzentrieren und sehen, was wir herausholen können.»

Was für Ferrari sprechen könnte: Der neue Unterboden, der bereits seit Bahrain am Auto ist, könnte in Jeddah endlich die volle Wirkung entfalten – auch wenn Ferrari mit der Interpretation der Trainingsergebnisse und Zahlen bislang betont vorsichtig ist.

2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck

1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038