Nach Quali-Crash: Welchen Platz Norris jetzt anpeilt 20.04.2025 - 12:32 Von Silja Rulle

© Peter Fox/Getty Images Lando Norris startet nach seinem Unfall im Qualifying nur von Platz 10 in den GP von Saudi-Arabien

In der Qualifikation für den Großen Preis von Saudi-Arabien in der Formel 1 verunfallte Lando Norris, muss nun sein Auto reparieren lassen und startet von Platz 10. Im Rennen will der Brite nun eine Aufholjagd hinlegen.