George Russell (Mercedes): «Das war perfekt von Max»

​Dritter Startplatz für George Russell (Mercedes) im Qualifying auf dem Jeddah Corniche Circuit, er muss sich nur Verstappen und Piastri beugen. «Ich habe nach dieser Quali sehr gemischte Gefühle.»

Mercedes-Fahrer George Russell hat im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Saudi-Arabien Startplatz 3 erkämpft, knapp hinter Max Verstappen (Red Bull Racing) und Oscar Piastri (McLaren).

Der 27-jährige Brite ist mit seiner Platzierung nicht unzufrieden, aber so knapp hinter der Pole zu sein, das wurmt ihn dann doch: «Wäre mir Startplatz 3 vor der Quali offeriert worden, dann hätte ich sofort zugegriffen. Aber so wie die Quali verlaufen ist, ärgere ich mich nun etwas. Da wäre vielleicht doch noch etwas mehr drin gewesen.»

«Ob es gereicht hätte, um Max die Pole wegzuschnappen? Wahrscheinlich nicht. Ich fühle mich wirklich hin- und hergerissen. Der Druck in der letzten Runde war gewaltig. Max hat das mit seinen zwei Einsätzen sehr gut gemacht. Ich hingegen wusste – ich kann mir nicht den geringsten Fehler erlauben.»

«Gut ist mein Startplatz, erfreulich ist auch der knappe Abstand zu Max. Aber eben: Du denkst dann immer – wenn ich hier noch ein wenig schneller hätte fahren können und da auch, dann … Aber letztlich ändert das alles nichts. Was mich angeht, so mangelte es in Kurve 1 ein wenig an Vertrauen, da voll reinzuhauen, mit den Reifen noch nicht in perfektem Zustand. Da habe ich sicher Zeit liegenlassen.»



«Was das Rennen angeht, so wird mal alles von der Action nach dem Start abhängen. McLaren hat den Speed, um das hier nach Hause zu fahren. Wenn Oscar in Führung geht, dann ist das aus meiner Sicht gegessen. Wenn Max hingegen in Führung geht, dann ist alles möglich. Überholen kann man hier, im Gegensatz zu Japan. Und wir fahren mit weicheren Reifen als im Vorjahr, das wird auch eine Rolle spielen.»



Die Statistik spricht gegen Russell, wenn es um die Erfolgsaussichten im Grand Prix geht, und auch gegen den zweitplatzierten Oscar Piastri: Noch kein Saudi-Arabien-GP ist von den Rängen 2 und 3 gewonnen worden.





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,294 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,304

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,407

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,670

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,866

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,164

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,201

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,204

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,367

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:28,109

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,191

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,303

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,418

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,648

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,645

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,739

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,782

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,092

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,462