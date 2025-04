Marko zu Norris-Crash: Verstappen mental am stärksten

​Max Verstappen hat wie vor zwei Wochen in Japan eine Wunderrunde aus seinem Helm gezaubert: 42. Pole-Position. Dafür gibt es auch vom Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ein dickes Lob.

Wo nur holt dieser Kerl die entscheidenden Tausendstel? Alle hatten vor der Quali zum Saudi-Arabien-GP gefragt – holt nun Lando Norris die Pole in Jeddah oder doch Oscar Piastri? Die Papaya-Renner waren im dritten freien Training hochüberlegen gewesen.

Aber dann kam alles ganz anders: Norris in der Mauer, Verstappen auf dem besten Startplatz, Piastri Zweiter vor Russell im Mercedes.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko analysiert: «Ich kann mir das nur so vorstellen, dass McLaren im dritten Training schon mit weniger Sprit im Tank gefahren ist.»

«Was uns angeht, so konnten wir den Wagen nochmals optimieren, vom dritten Training zur Qualifikation, da haben wir in Sachen Abstimmung das Richtige getan, dazu war das natürlich wieder mal eine Mega-Runde von Max.»

Aber was nun? Wie gut kann sich der vierfache Champion im Grand Prix aus der Affäre ziehen? Dr. Marko: «Wir hoffen natürlich, dass sich diese Änderungen auch auf die Renndistanz positiv auswirken. Und wenn du als Leader vorne in unverwirbelter Luft fahren kannst, dann ist auch dein Leben in Sachen Reifen-Management wesentlich leichter.»



«Überholen ist nicht einfach, auch hier nicht. Also dürfen wir uns durchaus Hoffnungen machen, am Ende ganz vorne zu landen.»



«Wir sind noch immer WM-Dritter, aber das schlechte Rennen in Bahrain hat natürlich an den Nerven gezehrt. Die Runde hier und auch die Leistung zuvor in Japan zeigt jedoch – der Wagen hat Potenzial, aber es ist sehr schwer, dieses Potenzial abzurufen.»



«In Bahrain gibt es nur mittelschnelle Kurven und einen rauen Belag. Aber es ist unsere Aufgabe, die Leistungsschwankungen zu beenden, wir müssen es schaffen, auf allen Strecken halbwegs dabei zu sein.»



«Worauf wir jederzeit zählen können – ich halte Max nicht nur für den schnellsten Fahrer, sondern auch für den mental stärksten. Gewiss geht ein solcher Rückschlag wie heute von Norris auf sein Selbstvertrauen. Das müssen wir ausnutzen.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,294 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,304

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,407

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,670

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,866

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,164

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,201

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,204

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,367

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:28,109

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,191

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,303

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,418

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,648

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,645

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,739

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,782

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,092

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,462